Socorro realiza sábado de vacinação contra a Covid-19

O sábado foi de vacinação no município de Nossa Senhora do Socorro. A Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou na manhã deste sábado, 20, das 8h às 12h, em sete Unidades Básicas de Saúde (UBS), a vacinação da primeira, segunda e terceira dose contra a Covid-19. A vacinação faz parte da ação ‘Mega Vacinação’, uma iniciativa do Ministério da Saúde com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal em todo o país.

Como muitas atividades já estão voltando a normalidade, o secretário de Saúde, Enock Ribeiro, faz um alerta à população. “Estamos se aproximando dos festejos de Natal e, no próximo ano, tudo indica que haverá a realização de muitas festas. Por isso, a gente precisa estar com o calendário vacinal completo. Com a vacina em dia, a gente se cuida e cuida de todas as pessoas que estão ao nosso redor”, disse o secretário.

O representante comercial Ronaldo Monteiro Rodrigues, 50 anos, aproveitou a manhã do sábado para receber a primeira dose da vacina. Desde quando iniciou a vacinação no município, Ronaldo sempre teve uma resistência para se vacinar. No entanto, hoje ele afirma que se conscientizou devido à preocupação com a família. “A família já está toda imunizada e percebi que, devido à falta de informação, eu estava colocando em risco a saúde de todos os familiares. Por isso, recebi a primeira dose hoje e já estou pronto para completar o calendário vacinal, assim que chegar a data correta”, destaca Ronaldo Rodrigues.

A confeiteira Franciele Costa dos Santos ressalta a sensação de alívio ao receber a segunda dose. “Eu tive Covid antes de tomar a vacina, e apesar dos sintomas terem sido leves, eu fiquei preocupada tanto com a minha saúde quanto com a das pessoas que convivem comigo. É um alívio muito grande estar vacinada, ver os familiares vacinados e poder, aos poucos, voltar a normalidade”, disse Franciele Santos.

Fonte e foto assessoria