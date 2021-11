PMA e Fecomércio abrem a programação do Natal Iluminado

Aracaju voltou a sentir o clima natalino na noite deste sábado (20). O prefeito Edvaldo Nogueira e o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Sergipe (Fecomércio-SE), Laércio Oliveira, acenderam os 4,5 milhões de pontos de luz, dando início ao Natal Iluminado 2021, no Centro da capital. Este ano, para marcar a volta da presença do público nas praças Fausto Cardoso, Olímpio Campos e Almirante Barroso, locais em que os elementos decorativos estão concentrados, a programação conta com a “Parada de Natal”, um desfile temático, com diversos personagens e carros alegóricos, de forma gratuita.

“O Natal Iluminado é muito importante para nossa capital, mas especialmente este ano, ele simboliza a esperança. A esperança de um ano melhor, de que venceremos esta guerra. São milhares de luzes no Centro da cidade, milhares de luzes nas ruas, no Parque da Sementeira, nas orlas. Ou seja, faremos um Natal com a magia que os aracajuanos merecem, sentindo a presença do menino Jesus e com a certeza de que ele nos trará novos tempos”, destacou Edvaldo que estava acompanhado do filho, Maurício Soares, da neta, Julieta, e da nora, Ana Carolina Westrup.

Ao acender as luzes, o prefeito ressaltou também que o evento deste ano possui um “significado grandioso” e que “representará o maior Natal de todos os tempos”. “Vivemos momentos muitos difíceis. Ainda estamos enfrentando uma pandemia e hoje temos a imensa felicidade de, com o vírus controlado, com o avanço da vacinação, poder ver esta praça, novamente, com a presença dos aracajuanos. Batalhamos dia e noite para que isso pudesse acontecer e fico bastante emocionado de vivenciar este momento. Aracaju merece este presente. Os aracajuanos merecem este presente. Que todos possam desfrutar, mas sem esquecer que o vírus ainda circula e que precisamos manter todos os cuidados”, frisou o gestor de Aracaju.

Edvaldo enfatizou, ainda, a importância da parceria entre Prefeitura e iniciativa privada para realização de mais uma edição do evento. “Sempre digo que sozinha, a nossa gestão não seria capaz de realizar tanto. A edição do Natal Iluminado 2021 reflete bem esta ideia. Chegamos a mais uma linda edição, com a certeza de que será um sucesso e se não fosse essa somação de esforços, entre Prefeitura, Fecomércio, Sebrae, Energisa e todos os outros parceiros, não seria possível. Então aproveito para agradecer a todos que se uniram a nós para que acontecesse”, reiterou.

O presidente da Fecomércio, Laércio Oliveira, também comemorou a consolidação do evento, através da parceria com a Prefeitura. “É um verdadeiro sonho de Natal. Um verdadeiro espetáculo e que temos a honra de realizar em Aracaju. Não só pela linda decoração que trouxemos, mas também pela grande novidade deste ano, que é a Parada de Natal, com a participação de crianças das creches de Aracaju, atores circenses, alunos do Sesc, entre outros participantes. Algo, realmente, extraordinário. Quero agradecer profundamente a Prefeitura, que tem sido fundamental desde o primeiro ano da parceria, em 2017. Também agradeço a todos os parceiros, engajados neste projeto que trará renascimento e felicidade a todo mundo”, enfatizou.

A abertura oficial do Natal Iluminado teve início com a entrega da chave da cidade ao Papai Noel. Na sequência, houve o acendimento das luzes natalinas, seguido da “Parada de Natal”, que contagiou o público com o desfile dos personagens e carros temáticos. A primeira noite de atrações também contou com a apresentação do coral Arcanjos e de shows musicais.

Decoração natalina

A decoração natalina deste ano conta com 4,5 milhões de pontos de luz, o maior desde que o convênio entre a Prefeitura e Fecomércio foi iniciado, em 2017. Para a ornamentação das praças Fausto Cardoso, Olímpio Campos, Almirante Barroso e de outros pontos do Centro, foram investidos mais de R$ 2 milhões. Ao todo, serão 49 dias de evento natalino.

Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Aracaju, Breno Barreto enalteceu a importância do Natal Iluminado para o comércio da capital. “É um evento que movimenta o Centro e, consequentemente, a economia. A Fecomércio, a Prefeitura, o Sebrae, e todos os parceiros, mais uma vez, se superaram com esta linda decoração, incluindo o espaço do empreendedor que terá um atendimento especial. Essa forma que foi estruturado o Natal Iluminado, sem dúvida, será um grande sucesso”, frisou Breno, que além de presidente da CDL Aracaju é diretor técnico do Sebrae.

Além da Prefeitura, Fecomércio e Sebrae, outros parceiros se somaram à realização do Natal Iluminado 2021, como o Banco do Estado de Sergipe (Banese), os grupos Maratá e Cencosud, o Setransp, a CDL Aracaju, a Caixa Econômica Federal, Acese e a Energisa.

“É muito gratificante para a Energisa fazer parte desta parceria, mais uma vez, ao lado da Prefeitura e da Fecomércio. Estamos renovando as nossas esperanças com relação a essa pandemia, que já vem sob controle, então, é com esse espírito de renovação, de perseverança, que acendemos as luzes, contribuindo para esse grande espetáculo que foi preparado para todos os aracajuanos e visitantes”, frisou o diretor-presidente da Energisa, Roberto Carlos Currais.

Acompanharam a abertura do Natal Iluminado a vice-prefeita Katarina Feitoza, o secretário-geral de Estado, José Carlos Felizola, a diretora regional do Senac, Priscila Felizola, a diretora regional do Sesc, Aparecida Farias, o superintendente do Sebrae em Sergipe, Paulo do Eirado, o presidente da Acese, Marcos Pinheiro, o superintendente de Varejo da Caixa Econômica Federal, Tarcísio Andrade, a superintendente do Setransp, Raíssa Cruz, os vereadores Antônio Bittencourt (líder da bancada de situação), Breno Garibalde, Fabiano Oliveira, Pastor Diego, Ricardo Vasconcelos, Pastor Eduardo, Binho, Sargento Byron, Sávio de Vardo, além de secretários municipais e da população.

Foto: Ana Lícia Menezes