Adoção das cartinhas do Papai Noel dos Correios começa nesta segunda

Tem início nesta segunda-feira, 22, em Sergipe, a adoção das cartinhas da campanha Papai Noel dos Correios 2021. Nesta edição, a iniciativa terá formato híbrido, com cartas em meio físico e digital. O apadrinhamento poderá ocorrer até 17 de dezembro, através do blog da campanha ou no ponto de adoção instalado na Agência Central, em Aracaju (Rua Laranjeiras, 229).

Até o momento, a coordenação estadual do Papai Noel dos Correios recebeu cerca de 1.200 cartas, a maior parte enviada por escolas. Participam da campanha alunos da rede pública, que cursam até o 5º ano do ensino fundamental, e por crianças em situação de vulnerabilidade social, com até 10 anos de idade. No papel, seja com desenhos ou palavras, meninos e meninas revelam seus maiores desejos: bola, carrinho, boneca, material escolar, roupas, calçados.

“Temos pedidos muito simples, como massinha de modelar, diário, quebra-cabeça, lápis de cor, ursinho de pelúcia, gibi, chinelo, pulseira e até garrafinha de água. Para realizar esses sonhos, os Correios utilizam sua força de trabalho, estrutura e expertise em logística. Mas sem a participação solidária dos padrinhos, sejam pessoas físicas ou empresas, não teríamos como levar alegria aos lares de tantas famílias necessitadas neste período natalino”, reforça o superintendente dos Correios em Sergipe, Rosinaldo Ramos Garcia.

Como enviar uma carta

Até 30 de novembro, a coordenação da campanha estará recebendo as cartas físicas enviadas por escolas públicas. Crianças de até 10 anos que não enviarem seus pedidos através das escolas poderão escrever uma cartinha e cadastrá-la no blog do Papai Noel dos Correios até 10 de dezembro, juntamente com seus dados pessoais (nome, idade e endereço completo). As cartas devem ser manuscritas e, depois, fotografadas. É importante enviar uma imagem nítida para que a mensagem possa ser compreendida e ler todas as orientações disponíveis na página de cadastro. As cartas que atenderem aos critérios estabelecidos pela ação são disponibilizadas para adoção on-line.

Fonte e foto: Ascom Correios de Sergipe