Agências da Caixa Econômica  voltam ao horário de atendimento a partir de 23 de novembro

Banco também disponibiliza atendimento pelo WhatsApp, aplicativos e telefone, além das lotéricas e correspondentes

A partir de 23 de novembro, as agências da CAIXA voltarão a atender no horário que era praticado antes da pandemia. Os horários regulares de abertura e fechamento das unidades variam de acordo com as especificidades de cada região e serão praticados desde que a legislação municipal não determine padrão diferente do estabelecido anteriormente.

Os clientes podem pesquisar os detalhes sobre o horário de funcionamento das agências no site da CAIXA .

Priorizando a segurança e o bem-estar de clientes e empregados, o banco vai manter os cuidados necessários para prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da covid-19, como a disponibilização de álcool em gel em todas as unidades.

Outros canais de atendimento:

A CAIXA também disponibiliza aos clientes atendimento remoto e digital por meio do WhatsApp CAIXA (0800 104 0104), do Internet Banking CAIXA e dos aplicativos CAIXA Tem, Habitação CAIXA, DPVAT, FGTS e Bolsa Família, dentre outros (a relação completa pode ser consultada na página Aplicativos CAIXA ).

Por telefone, os clientes contam com a Central de Atendimento CAIXA pelos números 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104 (para demais regiões). Além disso, está disponível em todo o país a Rede Lotérica e a Rede de Correspondentes CAIXA Aqui.

Assessoria de Imprensa da CAIXA