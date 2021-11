Alese aprova trocar nome da Acadepol para ‘Academia de Polícia Delegado Marcelo Hercos’

O Projeto de Lei de nº 278/2021, que propõe que o nome da Academia de Polícia Civil (Acadepol) passe a ter a denominação de ‘Academia de Polícia Civil Delegado Marcelo Hercos Lyrio’ foi aprovado por unanimidade de votos na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). O Projeto de Lei é de autoria do presidente da Casa Legislativa, deputado Luciano Bispo (MDB), em conjunto com os deputados Kitty Lima (Cidadania) e Luciano Pimentel (Sem Partido).

Natural de São Paulo, Marcelo Hercos Lyrio ingressou na Polícia Civil de Sergipe no dia 26 de dezembro de 2006, sendo formado em Direito, com especializações em Direito Penal e Processual e Gestão Estratégica de Segurança Pública. Durante a trajetória profissional, ocupou os cargos de Delegado Regional nas cidades de Itabaiana, Boquim, Pedrinhas, Porto da Folha, Japaratuba e Pirambu.

In memoriam

Com 42 anos de idade, o Marcelo Hercos Lyrio veio a óbito em decorrência de complicações médicas, após ser baleado há dois meses, no dia 21 de setembro, durante uma abordagem a suspeitos.

De acordo com o presidente da Alese, Luciano Bispo, a propositura foi submetida para votação em Plenário com a finalidade de homenagear o delegado. “O delegado Marcelo Hercos foi um verdadeiro herói, que prestou relevantes serviços ao Estado, desempenhando importante papel no combate ao tráfico de drogas e homicídio. Para tanto, resolvemos homenageá-lo com a alteração da denominação da Acadepol, fazendo que a Academia de Polícia receba o seu nome”, destacou.

Projeto foi encaminhado ao Governo do Estado nesta última quarta-feira (17) para apreciação.

Por Stephanie Macêdo