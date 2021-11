Ana Paula Siebert Justus mostrou como se faz para viajar com estilo misturando

A influenciadora viajou de jatinho para Bahamas, no Caribe, e escolheu um look bastante confortável.

Ana compartilhou uma série de fotos onde aparece do lado de fora da aeronave vestindo uma calça jeans e um top branco. Ela arrematou o look com itens grifados como uma mala Louis Vuitton (£2,140 ou aproximadamente R$ 16 mil na conversão atual), bolsa Fendi (£1,890 ou aproximadamente R$ 14 mil na conversão atual) e rasteirinha Hermès (£510 ou aproximadamente R$ 4 mil na conversão atual).

Já as quatro pulseiras da Cartier nos modelos Juste un Clou e Love em ouro branco e ouro amarelo somam R$ 120 mil.

Vicky, filha da modelo Ana Paula Seibert, fruto do seu casamento com o empresário Roberto Justus, também está a caminho do local paradisíaco ao lado da mãe e do pai.

REDAÇÃO VOGUE