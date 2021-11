Após várias cobranças de Ricardo Marques, Prefeitura de Aracaju retoma obra no Mosqueiro

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) retornou ao Povoado Mosqueiro, na Zona de Expansão de Aracaju, para ver de perto o retorno da obra da nova sede da Unidade Básica de Saúde (UBS) Niceu Dantas, que estava paralisada desde março deste ano. O prazo inicial para a conclusão estava previsto para o mês de agosto e os moradores pediram ajuda ao parlamentar que visitou o local algumas vezes, fez vários vídeos e enviou ofícios para a Prefeitura e o Ministério da Saúde. Ambos responderam e confirmaram que o recurso federal já havia sido liberado para a conclusão da obra.

O trabalho começou em dezembro de 2020 e foi interrompido em março sem justificativa da Prefeitura de Aracaju. A obra recebeu um investimento de cerca de R$ 700 mil. O local tem uma área total de 322, 06 m² com dois pavimentos.

“Tinha dinheiro em caixa, a obra foi paralisada e a população ficou sem informação, ao mesmo tempo todos necessitam dos serviços da UBS. A primeira vez que estive no local foi em abril quando a obra já estava parada. Até então já retornei várias vezes. Busquei informação do Ministério da Saúde, da construtora e da prefeitura. Em ofício, fui informado que no dia 23 de julho o Governo Federal depositou todo dinheiro para finalizar a obra. Agora a população agradece o retorno das atividades mas a intenção é que a obra termine”.

Ricardo Marques compartilhou o retorno da obra com os colegas vereadores.

“Estou aqui para cobrar, fiscalizar mas também para prestar contas do está sendo. Pelo novo prazo a obra terá um novo prazo de 180 dias para a sua conclusão. Levei a informação aos representantes da Associação dos Moradores do Mosqueiro, vamos juntos acompanhar até a finalização”.

