Aracajuanos celebram espírito natalino com programação do Natal

Os aracajuanos e turistas que forem conferir a decoração e a programação do Natal Iluminado 2021 no Centro, iniciativa pela Prefeitura de Aracaju em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Sergipe (Fecomércio-SE), terão a oportunidade de celebrar o espírito natalino e renovar as esperanças em um futuro melhor.

Por conta das dificuldades impostas pela pandemia da covid-19, e contando com o avanço da vacinação na capital e a consequente redução de casos ligados à doença, o projeto, este ano, teve um caráter ainda mais especial.

“O Natal Iluminado é muito importante para nossa capital, mas especialmente este ano, ele simboliza a esperança. A esperança de um ano melhor, de que venceremos esta guerra. São milhares de luzes no Centro da cidade, milhares de luzes nas ruas, no Parque da Sementeira, nas orlas. Ou seja, faremos um Natal com a magia que os aracajuanos merecem, sentindo a presença do menino Jesus e com a certeza de que ele nos trará novos tempos”, destaca o prefeito Edvaldo Nogueira.

A decoração natalina deste ano conta com 4,5 milhões de pontos de luz, a maior desde que o convênio entre a Prefeitura e Fecomércio foi iniciado, em 2017. Para a ornamentação das praças Fausto Cardoso, Olímpio Campos, Almirante Barroso e de outros pontos do Centro, foram investidos mais de R$2 milhões.

“É um verdadeiro sonho de Natal. Um verdadeiro espetáculo e que temos a honra de realizar em Aracaju. Não só pela linda decoração que trouxemos, mas também pela grande novidade deste ano, que é a Parada de Natal, com a participação de crianças das creches de Aracaju, atores circenses, alunos do Sesc, entre outros participantes. Algo, realmente, extraordinário. Quero agradecer profundamente a Prefeitura, que tem sido fundamental desde o primeiro ano da parceria, em 2017. Também agradeço a todos os parceiros, engajados neste projeto que trará renascimento e felicidade a todo mundo”, aponta o presidente da Fecomércio, o deputado federal Laércio Oliveira.

Quem acompanhou de perto, como a psicóloga Laís Menezes, 30 anos, ficou feliz com a perspectiva de um futuro com mais amor e paz.

“Depois de um período tão complicado que a gente viveu, é fundamental renovar a esperança no amor, na paz. Sempre é muito bonita essa decoração, mas esse ano acho que está ainda mais por conta de tudo que significa”, acredita.

Para o promotor de vendas Xeko Prieto, que também já trabalhou como Papai Noel em shoppings da capital, ver as luzes se acendendo, iniciando simbolicamente o período natalino, foi ainda mais especial.

“O Natal é esperança, paz e alegria. É um tempo de união, ficamos mais próximos uns dos outros. É por isso que fico muito feliz em ver uma iluminação como essa, ela promove essa força dentro das pessoas”, diz.

Para além da avivar o espírito natalino, o projeto movimenta a economia local, propiciando aos comerciantes autônomos uma chance de ampliar sua renda no final do ano, como ressalta a vendedora de balões de led Adrielle da Silva.

“O evento é muito importante porque todos da minha família, tirando a minha mãe são ambulantes, então sempre que tem essas essas festividades, é uma chance de tirar uma renda extra, que ajuda tanto em casa quanto em outras outras situações. Além disso, fiquei arrepiada, porque tem quase dois anos de pandemia e essa é a primeira vez em muito tempo que a gente está tendo um momento como esse, onde todo mundo pode celebrar junto”.

Para que tudo possa acontecer, serão 49 dias de evento, foi preciso uma soma de esforços, além da Prefeitura e Fecomércio, Sebrae e outros parceiros se somaram à realização do Natal Iluminado 2021, como o Banco do Estado de Sergipe (Banese), os grupos Maratá e Cencosud, o Setransp, a CDL Aracaju, a Caixa Econômica Federal, Acese e a Energisa.

Fotos: Marcelle Cristinne