Atividades terapêuticas gratuitas disponibilizadas em Aracaju a partir desta segunda-feira

De 22 a 26 de novembro, a comunidade aracajuana, será presenteada com atividades terapêuticas gratuitas, as ações fazem parte da programação de aniversário de quatro anos da Equilíbrio Clínica Dia, pioneira em Sergipe, no modelo de atendimento em saúde mental para pessoas que precisam de um tratamento diário, mas que não necessitam ou não podem ir para uma internação integral ou ainda, para aqueles que já passaram pela internação.

“Essa é uma forma de agradecer a sociedade pelo nosso sucesso, são quatro anos colaborando para o avanço da saúde mental no estado, a Equilíbrio elevou o nome de Sergipe na área do atendimento psiquiátrico no Brasil”, afirma Kelly Coutinho, sócia-administradora e assistente social da instituição.

A programação de atividades terapêuticas acontecerá de 22 a 26 de novembro na Associação de Moradores do Jardim Sol Nascente e JK, que fica localizada na Avenida Farmacêutica Cezartina Régis, 335, Jabutiana. Confira a programação:

22/11 16h00 às 17h00- Oficina de Teatro com o instrutor Tinho Torquato.

23/11 14h00 às 15h30- Musicoterapia com o instrutor Nilton Soares

23/11 16h00 às 17h00- Aulão de dança com o instrutor Breno Souza.

24/11 16h00 às 17h00- Saúde mental: sinais e sintomas com o psicólogo Fábio Oliveira.

26/11 16h00 às 17h00- Aulão de dança com o instrutor Breno Souza.

Foto: divulgação.

Por Rodrigo Alves