Ator sergipano está “A Procura do Eu Lírico” em novo espetáculo teatral

Monólogo ‘A procura do Eu Lírico – Sons e Suspiros’ terá apresentação única a partir das 19h:30 desta quarta, 24

Chega aos palcos de Aracaju, nesta quarta-feira, 24, o espetáculo ‘A procura do Eu Lírico – Sons e Suspiros’. O monólogo traz reflexões e devaneios do Eu Lírico sobre a vida. Temas como verdade, homofobia, intolerância religiosa e padrões estéticos são lançados pelo personagem, interpretado pelo ator Dimittry Swayze. Os ingressos custam R$ 20,00 e podem ser adquiridos online, na plataforma Sympla, ou com os organizadores.

Segundo o ator Dimittry Swayze, o público pode esperar um texto sensível e repleto de reflexões e descobertas pessoais. “Em cada cena, o personagem se defronta com seus medos e encara o maior desafio de sua vida: o de conhecer sua verdadeira identidade de uma forma surreal. É uma reflexão social sobre nossas decisões e o respeito às diferenças”, comenta o ator sergipano.

O espetáculo terá apresentação única, a partir das 19h30 desta quarta, 24. A classificação indicativa é de 18 anos. O roteiro é do professor e escritor sergipano, Jotta Matheus, e é baseado na obra da sergipana Gizelda Morais. A produção é uma parceria da Xingó Mídia e da Denyalles Produções.

Após a apresentação, acontece uma roda de conversa com a vereadora Linda Brasil, que vai ampliar a discussão sobre os temas abordados na peça.

Serviço:

O quê: Espetáculo ‘A procura do Eu Lírico – Sons e Suspiros’

Quando: 24 de novembro, às 19h:30

Onde: Teatro Atheneu, Rua Vila Cristina, s/n. Bairro São José, Aracaju.

Ingressos e mais informações: (79) 99180-5602 / 988268128

Foto: Divulgação

Da assessoria