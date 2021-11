“Auto cuidado, saúde e bem estar” foram temas do XVI Fórum de Saúde do TRT20

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20) realizou na sexta-feira, 19/11, o XVI Fórum de Saúde, que neste ano teve como temas o “Auto cuidado, saúde e bem estar”, dando ênfase à síndrome metabólica. O evento, organizado pelo Serviço de Saúde do TRT20, aconteceu em formato webinar no canal do TRT20 no YouTube (www.youtube.com/trt20se).

As temáticas “Auto cuidado, saúde e bem estar”, dando ênfase à síndrome metabólica, que foram abordadas por profissionais das áreas de medicina, nutrição e educação física, através de palestras proferidas nas respectivas áreas de atuação, foram debatidas em quatro apresentações e mais uma sessão de perguntas:

A influência dos transtornos alimentares na síndrome metabólica.

Hábitos alimentares para prevenção de doenças.

Mudança de hábitos e a saúde cardiovascular.

Atividade física – o impacto positivo em sua vida.

A abertura do evento foi realizada pelo Diretor Geral do TRT20, Tadeu Matos Henriques Nascimento, que destacou a importância de eventos como esse para promover uma melhor qualidade de vida ao servidor.

“Trata-se de um evento extremamente interessante, com temas atuais, preocupados com o bem-estar e a saúde dos nossos servidores e adequados ao momento que estamos vivendo. Ainda estamos, neste evento, de forma telepresencial, mas muito felizes porque enxergamos que as coisas estão chegando ao fim. E, se Deus quiser, dentro em breve, poderemos estar realizando o evento de forma presencial, nos revendo e podendo, enfim, cumprimentar as pessoas e ter esse calor humano que tanto tem feito falta”, declarou o Diretor Geral.

Após a abertura, o Médico do Trabalho do TRT20, Antonio Bittencourt de Almeida, apresentou palestra com o tema: “A influência dos transtornos alimentares na síndrome metabólica”.

Em seguida, a nutricionista Marcela Mori Machado, ministrou palestra sobre “Hábitos alimentares para prevenção de doenças”.

Já o tema: “Mudança de hábitos e a saúde cardiovascular”, foi ministrado pela Médica Cardiologista, Isabela Tavares de Gois.

Por fim, o Preparador Físico, Yuri Aragão Sampaio, encerrou o XVI Fórum de Saúde com a palestra sobre “Atividade física – o impacto positivo em sua vida”.

O evento está disponível no canal do TRT20 no YouTube.

Ascom/TRT20