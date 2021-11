Câmara Municipal de Aracaju sediará a próxima audiência do Fórum do PDES no próximo dia 30

A próxima audiência do Fórum Itinerante do Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável de Sergipe (PDES) será realizada no próximo dia 30, a partir das 17 horas, no plenário da Câmara Municipal de Aracaju (CMA). O PDES é uma iniciativa da Assembleia Legislativa de Sergipe em parceria com a Fundação do Cabral, ouvindo mais de 70 atores da cadeia produtiva do Estado, para a elaboração do Plano, tanto do setor privado quanto do serviço público.

O Plano de Desenvolvimento detalhou a necessidade de se conhecer o passado e o presente para projetar o futuro, pontuando a importância para o crescimento de Sergipe, quanto à geração de emprego e renda. Por iniciativa do deputado estadual Luciano Bispo (MDB), as audiências do PDES estão sendo realizadas nas Câmaras Municipais para que os políticos e empresários do Estado possam conhecer os problemas e potencialidades de suas respectivas regiões.

Convite para a próxima audiência do PDES

“Tenho dito em todas as audiências que esse Plano vai direcionar os investimentos dos empresários e vai garantir uma melhor qualidade de vida para as futuras gerações. Foi com essa intenção que a Alese procurou a Fundação Dom Cabral, a melhor escola de economia do País. Precisávamos dar um norte, uma direção para gestores e empreendedores. Sergipe só cresce se todos crescerem juntos. É essa mensagem que levaremos para os vereadores e empresários de Aracaju”, destaca Luciano.

O coordenador do Plano de Desenvolvimento, Marcelo Barberino, pontua que superada a pandemia, chegou o momento de repensar a retomada da atividade econômica, e que é mais do que necessária a somação de todos os setores envolvidos, formando uma espécie de “governança colaborativa”. “Durante a pandemia, vivemos um momento de muito desinvestimento, com empresas fechando, o que trouxe instabilidade para a nossa economia. Precisávamos entender e nos aprofundar sobre as vocações e potencialidades do nosso Estado”, explica.

Antes da realização da audiência do Fórum Itinerante do Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável de Sergipe na Câmara de Aracaju, a Alese já promoveu outros encontros itinerantes em Nossa Senhora do Socorro, Lagarto, Estância, Itabaiana, Propriá e Nossa Senhora da Glória.

Por Habacuque Villacorte