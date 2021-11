Crea-SE lança terça-feira Campanha de Combate à Pobreza Menstrual

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE), por meio do Programa Mulher lança nesta terça-feira (23) a campanha de arrecadação de itens de higiene com o intuito de ajudar no combate à pobreza menstrual. As doações serão repassadas para mulheres em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa também tem por meta abrir ainda mais espaço para a discussão sobre a falta de acesso a produtos de higiene durante o período menstrual.

Além de absorventes é possível doar outros produtos de higiene pessoal, como escova e creme dental, shampoo, condicionador, sabonete e desodorante. “A pobreza menstrual é um problema de saúde pública que vai muito além da falta de dinheiro para comprar produtos de higiene menstrual adequados. Ela denuncia um problema global da falta de acesso à água, saneamento básico e desigualdade social”, alerta a coordenadora adjunta do Programa Mulher do Crea-SE, a engenheira Ana Carolinne Aragão Santos ao reforçar que ações para combater a pobreza menstrual são mais que necessárias.

Nessa iniciativa, o Crea-SE conta com o apoio da Mútua-SE ( Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea); Aease; Senge; Asesa e CreaJr-SE. A ação visa mobilizar não somente os profissionais de engenharia, mas a sociedade em geral. “A falta de dignidade na menstruação é um reflexo da desigualdade de gênero e é agravado pelo tabu em torno da menstruação. É preciso enfrentar juntas esse problema”, avalia Carolline.

Como doar

Para receber a doação foram montados quatro pontos de coleta. Confira!

CREA-SE: Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1710 – Bairro Capucho

MÚTUA-SE : R. Campos, 121 – Bairro São José

AEASE: Avenida Governador Paulo Barreto de Menezes, 2400- Bairro Jardins

SENGE-SE: Rua Siriri, 1145 – Bairro Centro

Fonte e foto assessoria