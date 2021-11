Desgovernado, carro de passeio bate em poste na Praça Central do município de Estância

Na manhã deste domingo, 21, uma ocorrência chamou a atenção de muitas pessoas que passavam no momento pelas imediações da praça Barão do Rio, na cidade de Estância, onde um veículo de aparência nova, chocou-se com um poste de energia elétrica, localizado do outro lado da rua, que fica bem na frente da Catedral Diocesana.

O incidente foi ocasionado por este veículo, que de acordo com populares, que costumam estar na praça bem cedo, ele surgiu desgovernado, até subindo com excesso de velocidade pela calçada da referida praça, próximo do Abrigo Belvedere.

Durante o fechamento desta matéria (16h50), a redação da Tribuna Cultural, ligou para o senhor Manoel, superintendente da SMTT, com o objetivo de saber das informações precisas sobre o episódio. “A SMTT foi acionada por volta das 8h30”, disse Manoel.

A SMTT chegando no local, “o condutor do veículo não se encontrava”, contou Manoel. No mesmo instante os agentes da SMTT ligaram para a Sulgipe, que imediatamente apareceu para realizar a troca do poste, que, com a colisão do carro, ficou sem utilização.

O automóvel foi levado para o pátio da SMTT, que horas depois, recebeu a visita de um rapaz, se identificando como advogado do proprietário do carro.

De acordo com a SMTT, este veículo está totalmente licenciado, e amanhã, segunda-feira, 22, a superintendência aguardará o representante do infrator.

Por Magno de Jesus

Foto A Tribuna Cultural