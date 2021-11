DHPP divulga foto de suspeito por homicídio na cidade de Nossa Senhora do Socorro

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou, na manhã desta segunda-feira (22), a foto de Leonardo Rafael Nascimento de Jesus, conhecido como “Léo da Carburada”. Ele é suspeito pelo crime de homicídio que ocorreu em 30 de maio de 2021, no Conjunto Jardim, Nossa Senhora do Socorro, que vitimou Wesley de Souza Santos, vulgo “Careca”.

Segundo as investigações, Leonardo foi identificado pelos policiais civis como o terceiro suspeito do crime e, por isso, teve a sua prisão preventiva decretada pelo Poder Judiciário. No entanto, até o momento o homem não foi localizado.

As investigações do homicídio foram concluídas pela Polícia Civil no mês de julho de 2021 e resultaram no cumprimento de dois mandados de prisão preventiva dos primeiros suspeitos identificados.

Informações sobre a localização do suspeito podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, por meio do número 181. O sigilo da ligação é garantido.

Fonte e foto SSP