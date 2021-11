Expo Verão aporta na Orla da Atalaia e deve movimentar diversos setores da economia

Primeira feira multissetorial após a recente retomada dos eventos em Sergipe, a Expo Verão aporta na Praça de Eventos da Orla da Atalaia a partir do dia 17 de dezembro com uma proposta inovadora de reunir diversos segmentos em um único lugar, divididos em 14 setores.

A Expo Verão acontece de 17 a 26 de dezembro, das 16 às 23h, seguindo protocolos sanitários rígidos e seguros para expositores e visitantes. Sua área total é superior a 13 mil metros quadrados e totalmente ao ar livre, com área utilizável de apenas 4 mil metros quadrados, portanto, menos de 40% do total, havendo assim bastante espaço de circulação para o público manter o distanciamento social. Além disso, a feira será toda setorizada, facilitando o fluxo das pessoas e permitindo uma melhor organização.

Essa estrutura é a segurança que os empresários precisam para colocar os seus produtos na rua e enxergar a Expo Verão como uma grande oportunidade de movimentar os seus negócios e voltar a manter um contato mais direto com o público consumidor, seja ele o turista ou quem já está habituado consumir esses produtos.

Ao todo, 14 áreas irão compor a Feira, são elas: comércio e serviços em geral, moda praia, semijoias, acessórios, veículos, náutica, motos, imóveis, energia solar, decoração, turismo, gastronomia sergipana, artesanato, artigos fitness, petshop, beleza e bem estar e muito mais. Além disso, a Expo Verão será palco de exposições rotativas, a exemplo de veículos antigos, livros, mesa posta, entre outros.

Já na arena do entretenimento, a animação será a marca do evento, com a participação de artistas sergipanos, grupos folclóricos, aulões de ginástica, zumba e fitdance, desfiles de moda e de pet’s, corais natalinos, orquestras e um belíssimo cortejo natalino com personagens da imaginação de tantas crianças. Falando em personagens, a Expo Verão entrará no mundo dos Cosplays, com um concurso para o mais perfeito personagem. Todas essas atrações prometem movimentar a praça de eventos da orla, levando grande público.

A Expo Verão se configura como uma excelente oportunidade para a realização de negócios, principalmente com o retorno das atividades presenciais diante da diminuição visível no número de casos e internações causadas pela Covid-19. Pode-se dizer que a feira tem a sua parcela de contribuição àqueles empresários que desejam colocar seus negócios de volta aos trilhos do sucesso.

Acreditando no grande sucesso do evento, a Construtora Celi e a NC Vigilância, grandes empresas de diferentes segmentos, assinaram uma cota ouro para participar da Feira, que já está com 40% dos seus espaços vendidos. Mas, ainda há espaços de todos os tamanhos e valores para que as empresas possam colocar suas marcas e garantir excelentes negócios.

“Ainda há espaços, mas são vagas limitadas porque a gente não pode crescer demais o evento. A cada momento mais e mais pessoas buscam informações a respeito do evento, querem participar, inclusive expositores que não são habituados a expor em feira, justamente porque estão enxergando no evento uma grande oportunidade de retomar os seus negócios, mostrar sua cara, muitos empresários que se reinventaram na pandemia precisam divulgar seus produtos, mostrar produtos novos, e a feira é essa vitrine de retorno”, relata o idealizador do evento, Alexandre Porto.

Foto assessoria

Por Diego Rio