Fórum pretende discutir futuro do mercado de energias nos dias 23 e 24

Evento será realizado de forma online e reunirá especialistas nacionais sobre o tema

O Sebrae, em parceria com o Governo do Estado e o Fórum Sergipano de Petróleo e Gás, realizará nos dias 23 e 24 de novembro a 5ª edição do Fórum Energias de Sergipe. O evento será realizado de forma online e contará com palestras e painéis sobre as oportunidades de mercado e negócios na cadeia de Petróleo, Gás e Energias Renováveis para os pequenos negócios locais.

O Fórum reunirá especialistas de referência nacional no setor de energias e tem como público alvo microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte que atuam ou pretendem exercer atividades na cadeia de energia nos segmentos de petróleo e gás, energia elétrica, solar fotovoltaica, eólica e biocombustíveis.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na loja virtual do Sebrae, por meio do endereço eletrônico lojavirtual.se.sebrae.com.br. As atividades serão transmitidas pelo canal do Sebrae Sergipe no Youtube.

A abertura acontece na terça-feira ás 8h20, com a palestra ‘Estratégias para o petróleo e o Novo Mercado de Gás Natural’, ministrada pelo superintendente do Sebrae em Sergipe, Paulo do Eirado, e o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, José Augusto Carvalho.

Em seguida, será promovido o painel ‘Oportunidades para o segmento de petróleo e gás’, com Anabal Santos, secretário executivo da Associação Brasileira de Produtores Independentes de Petróleo e Gás Natural (ABPIP), Antônio Batista, CEO da VitaDigital Soluções, e Márcio Félix, CEO da Energy Plataform.

A programação do primeiro dia será encerrada com o Painel ‘Os desafios da comercialização do gás natural’, que contará com as participações de Larissa Dantas, presidente da Potigas, Ivonez Lourenço, diretor técnico da Sergas, Celso Pereira, diretor geral da New Fortress Energy.

Energias Renováveis

Já no dia 3, a partir das 8h20, o evento será aberto com a palestra ‘Novas Tecnologias criando novos modelos de negócios’, que será proferida pela analista do Sebrae Nacional, Juliana Borges.

Às 8h40 a programação prossegue com o painel ‘O papel das renováveis na matriz elétrica brasileira’, com o presidente executivo da Associação Brasileira da Energia Solar Fotovoltaica’, Rodriga Sauaia, o diretor técnico da Associação Brasileira de Energia Eólica, Sandro Yamamoto, e o presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída, Carlos Evangelista.

A última atividade do Fórum acontece ás 9h55, com o painel ‘Novos modelos de negócio no segmento de energias renováveis’, que contará com as participações de Fernanda Delgado, professora e assessora estratégica na Fundação Getúlio Vargas Energia, Dorel Soares Ramos, professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), e Jocelino Azevedo, representante do Grupo Moura.

