Giovanna Antonelli celebra a rotina agitada com sua volta às novelas

Afastada das novelas há três anos desde “Segundo Sol”, a atriz está de volta à telinha nesta segunda-feira, 22/11, como a poderosa Paula Terrare, em “Quanto Mais Vida, Melhor!”, a nova novela das 7.

Com o novo trabalho, o dia a dia se tornou mais acelerado para a mãe do adolescente Pietro, de 16 anos, e das gêmeas Sofia e Antônia, de 10. Mas nada que desanime Giovanna. Pelo contrário, ela adora e está muito acostumada com essa correria:

“Olha, já vivo essa rotina há 16 anos. Não sei como é mais viver sem ela (risos). Sempre me adapto para que a gente tenha a melhor qualidade de vida dentro do possível de cada momento”, diz .

Atuar é uma de suas grandes paixões. Interpretar diferentes personagens exige sempre novas ferramentas e Giovanna adora esse desafio: “Amo atuar em novela, cinema. Amo trabalhar. Criar, interpretar é estar sempre se reinventando e em movimento.”