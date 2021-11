Homem é preso por perturbação do sossego e porte ilegal de arma de fogo na Grande Aracaju

Equipes da Força Tática do 5º Batalhão de Polícia Militar (5ºBPM) efetuaram neste sábado (20) a prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo e perturbação de sossego alheio. O fato foi registrado no Conjunto Marcos Freire III, em Nossa Senhora do Socorro.

Segundo relato policial, a guarnição foi acionada para averiguar uma denúncia de perturbação do sossego na Rua 201, no referido conjunto habitacional. Após constatarem a veracidade do fato, os militares solicitaram ao proprietário da residência que assinasse o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

No entanto, além de não atender o pedido, o denunciado colocou a mão na cintura para tentar intimidar a equipe policial. Em virtude disso, os militares revistaram o suspeito e descobriram que o objeto que ele carregava na cintura se tratava de uma arma de fogo municiada.

O homem, bastante agressivo, ao ponto de ferir um dos policiais durante a abordagem, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Plantonista.

Informações e foto PM/SE