Machado diz que DEM não foi comunicado sobre fusão com PSL

Até o momento o Democratas de Sergipe não recebeu qualquer comunicado sobre a fusão dos partidos DEM/PSL, como também a mudança no comando da sigla. Quem afirma é o presidente estadual, José Carlos Machado.



Ele explica que o processo está no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas faz uma ressalva de que se trata de muita complexidade a união de duas siglas, considerando que as implicações regionais num país da dimensão do Brasil podem não prosperar até o instante final das fusões, e não apenas sobre o DEM e PSL, mas em todos os partidos.



Machado é crítico do orçamento destinado para os partidos políticos, ainda mais quando comparado com os beneficios que essa verba poderia proporcionar aos brasileiros. Engenheiro civil de profissão, ele estima que esse dinheiro eleitoral ergueria aproximadamente 50 mil casas populares para as famílias que necessitam de moradia.



“É preciso investir nas causas que afetam a população”, disse Machado, justificando que todos os investimentos são benéficos, no entanto, as verdadeiras prioridades são deixadas para trás, trocadas por investimentos que dão visibilidade política.