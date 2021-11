Natal Iluminado atrai 10 mil pessoas para acendimento das luzes

Realizado pelo Sistema Fecomércio/ Sesc/Senac, Sebrae e Prefeitura de Aracaju, o Natal Iluminado conta com 4,5 milhões de pontos de luz espalhados nas praças Fausto Cardoso, Almirante Barroso e Olímpio Campos, com o tema ‘Magia e Renovação’, O maior evento festivo do final de ano do nordeste volta a ser realizado em seu formato tradicional, com o projeto paisagístico-iluminativo que deu vida ao coração da cidade, no Centro Comercial de Aracaju.

“Esse é um momento de renovar as esperanças e agradecer a Deus por permitir que estivéssemos aqui. Quem vier à Praça vai se emocionar e ser feliz, pois viveremos aqui o Natal em sua plenitude. Serão dias de muita alegria e que também ajudarão a movimentar o comércio e a atrair turistas para a nossa capital”, destaca o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira.

Neste ano o evento conta com algumas novidades. A primeira é a parada “Um sonho de Natal”, com desfiles temáticos por dez dias, sendo promovidos sempre os sábados e domingos. As apresentações contarão com a participação de artistas e músicos locais, espetáculos, fantasias, alegorias, além do Circo Iluminado, transformando as três praças em um grande picadeiro à céu aberto.

A parada “Um Sonho de Natal” remete às grandes comemorações natalinas ao redor do mundo, com destaque para os alunos do Sesc, além de artistas que desfilam com alegorias, adereços, fantasias e carros alegóricos com a temática natalina. O desfile dura pouco mais de uma hora e contorna as praças iluminadas, levando alegria ao público presente. Segundo Laércio Oliveira, o desfile já se tornou um grande sucesso.

“Nas primeiras noites de desfile, percebemos que a parada “Um Sonho de Natal” conquistou os corações das pessoas que estavam nas praças acompanhando o cortejo. Foram mais de 10 mil pessoas nesses dois primeiros dias, que estiveram nas praças, acompanhando o desenvolvimento das alas, fotografando com os artistas e brincado. Ver, principalmente, as crianças se animando com o que apresentamos é gratificante e mostra que o Natal Iluminado é uma festa das famílias e turistas de nossa cidade”, comentou Laércio Oliveira.

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, destacou a importância da volta do Natal Iluminado para o Centro de Aracaju, valorizando a retomada do evento após a pandemia, que impediu sua realização no ano passado.

“É um dia de muita felicidade, uma data importante para todos nós, sobretudo porque ano passado não conseguimos realizar a festa por conta da pandemia. Este Natal é o mais importante dos últimos anos. Enchemos a cidade de luz e as luzes são a esperança de um 2022 melhor”, ressalta o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira

Casa do Empreendedor

Uma outra novidade é a Casa do Empreendedor, um espaço com mais de 300 metros quadrados montado na Praça Fausto Cardoso e que contará com três ambientes: a casa do Papai Noel, uma área em que os visitantes podem fazer o registro fotográfico do passeio em um ambiente personalizado; a Loja da Sergipanidade, que abriga produtos de artesãos atendidos pelo Sebrae e profissionais para atendimento, e o ‘Estúdio do Empreendedor’, que disponibilizará equipamentos profissionais para criação de conteúdo, permitindo ao empresário agendar um atendimento para criar material audiovisual, com orientação profissional.

“A participação do Sebrae no Natal Iluminado é fundamental no cumprimento de sua missão, que é fomentar o empreendedorismo. A Casa é uma oportunidade para apoiar os nossos empresários a inovar em seus negócios, sobretudo no ambiente digital”, explica o superintendente do Sebrae, Paulo do Eirado.

O presidente da Energisa em Sergipe, Roberto Currais, lembrou que o Natal Iluminado é uma realização importante para Sergipe, ajudando a fortalecer o espírito natalino e o comércio da cidade.

“A Energisa fica feliz em participar mais uma vez do Natal Iluminado, levando luz para os ambientes das praças e distribuir a decoração por toda a cidade. Apoiar o Natal Iluminado é importante para nós, como uma maneira de devolver para a sociedade, para as pessoas, para os comerciantes, todo o apoio que temos por confiarem em nosso trabalho. Parabéns, à Fecomércio, ao Sebrae, à Prefeitura de Aracaju, por promoverem uma festa tão bonita”, afirmou.

Também patrocinam esta edição do Natal Iluminado a CDL, Energisa, Grupo Maratá, Cencosud, Banco do Brasil e Setransp, com apoio da Caixa Econômica Federal.

Imagen: Ascom Fecomércio e Sebrae

Por Márcio Rocha