Natal Iluminado no Centro conta com 49 dias de programação especial

Realizado desde 2017 a partir de um convênio entre a Prefeitura de Aracaju, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Sergipe (Fecomércio) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/SE), o Natal Iluminado no Centro foi ampliado este ano e se consolida como um dos principais atrativos no período natalino em Sergipe.

Com um investimento superior a R$2 milhões, a edição 2021 do projeto conta ampla decoração temática e com uma programação cultural que estenderá até 6 de janeiro de 2022, nas praças Fausto Cardoso, Almirante Barroso e Olímpio Campos. Ao todo, serão 49 dias de evento natalino.

A grande novidade do Natal Iluminado 2021 será a Parada “Um Sonho de Natal”, um desfile que será realizado por músicos, alunos, atores circenses e grupos do Sesc, e que acontecerá durante dez noites. Além disso, a programação também contará com apresentações culturais e musicais.

Este ano, para marcar a volta da presença do público, a decoração foi ampliada e conta com 4,5 milhões de pontos de luz, a maior desde o primeiro ano do convênio entre a Prefeitura e Fecomércio.

Além da Prefeitura, Fecomércio e Sebrae, outros parceiros se somaram à realização do Natal Iluminado 2021, como o Banco do Estado de Sergipe (Banese), os grupos Maratá e Cencosud, o Setransp, a CDL Aracaju, a Caixa Econômica Federal, Acese e a Energisa.

Confira a programação completa no link: https://nataliluminadosergipe.com.br/

Foto: Marcelle Cristinne

Fonte AAN