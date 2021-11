Podcast de Educação Previdenciária orienta como cuidar e organizar as finanças

Pensado, especialmente, para os segurados aposentados da rede estadual, o Podcast de Educação Previdenciária é mais um produto da série de cartilhas e atividades do Programa de Educação Previdenciária, desenvolvido pelo SergipePrevidência, Secretaria de Estado da Administração (Sead). O programa objetiva disponibilizar aos segurados e seus dependentes previdenciários ações e conhecimentos básicos sobre Finanças e Previdência, e capacitar os servidores públicos estaduais, para otimização do atendimento.

“No Podcast, que tem o Banese como parceiro, os personagens Seu Zé e Dona Maria dão dicas de como organizar as finanças e investir dinheiro com segurança. Uma das propostas do Programa de Educação Previdenciária é de fortalecer e ampliar nosso relacionamento com nosso público, que é o foco principal desta gestão. Para isso, o Programa envolve todos os colaboradores envolvidos com os serviços de concessão de aposentadoria e de pensão, dos setores de Recursos Humanos das secretarias e órgãos estaduais, e dos Conselhos Deliberativo e de Previdência Estaduais”, explica o diretor-presidente do SergipePrevidência, José Roberto de Lima Andrade.

De acordo com a gerente de Marketing do Banese, Letícia Souza, é, também, por meio de parcerias como esta que a gestão do Banco cuida da saúde financeira dos seus clientes, em todo o Estado. “O Banese é uma instituição que está, sempre, próxima dos seus clientes e da população das cidades onde atua. Além de oferecer serviços de qualidade, o banco tem a preocupação de cuidar do bem-estar de todos. Inclusive, da Educação Financeira, por ser um assunto fundamental e para que tenhamos um presente digno e um futuro promissor. É por isso que apoiamos essa iniciativa do SergipePrevidência”, afirma.