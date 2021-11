Polícia Civil prende em Santa Catarina, “Barrão”, foragido da Justiça do estado de Sergipe

Policiais civis da Delegacia de Boquim, com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), localizaram e prenderam Vinicius de Jesus Souto, conhecido como “Barrão”, 24 anos. Ele é investigado pela prática de homicídio em Sergipe e foi preso, na manhã do domingo (21), na cidade de Navegantes (SC).

De acordo com as informações policiais, o crime foi praticado no mês de agosto deste ano, após uma briga no povoado Olhos D’Água, em Boquim. Segundo as investigações, o suspeito disparou contra dois desafetos, ferindo um e levando o outro a óbito. Com o apoio da Dipol, o investigado foi encontrado em Santa Catarina.

De posse das informações sobre a localização dele, os policiais civis sergipanos embarcaram para lá e fizeram diligências, que resultaram na prisão de Vinicius de Jesus Souto em uma praia da cidade de Navegantes (SC). O investigado será recambiado para Sergipe onde responderá pelo crime de homicídio.

Fonte e foto SSP