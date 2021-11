Polícia Militar divulga balanço da primeira fase do Enem 2021

Nesse domingo (21), a Polícia Militar divulgou o balanço de ocorrências registradas na primeira fase da Operação Enem 2021. Os números foram contabilizados pelo Centro Integrado de Comando e Controle Estadual – CICCE, coordenado pelo coronel Paulo Paiva, que realizou o monitoramento integral e em tempo real das ações relacionadas à segurança pública em todos os municípios nos quais a prova foi realizada.

Desde o início da manhã de hoje, quando a operação teve início, até o fim do processo, quando as provas retornaram à capital, foram registrados onze acionamentos em todo o estado, dentre os quais, nove por perturbação de sossego alheio, sendo que em um dos casos houve também desacato; uma por suspeita de tráfico ilícito de drogas e outra por perturbação de sossego em local de prova.

Dentre as cidades onde aconteceram os acionamentos estão Propriá e Aracaju, com três ocorrências cada; Itabaiana, Capela, Simão Dias, Nossa Senhora do Socorro e Indiaroba, cada município com um acontecimento. Entre os acionamentos, duas prisões e a apreensão de um adolescente foram registradas.

Após a divulgação do balanço operacional, o subcomandante da PMSE e coordenador geral da operação, coronel Paulo Paiva, falou sobre o sucesso do trabalho. “Graças à dedicação e ao bom desempenho da Polícia Militar, os alunos sergipanos puderam acessar os locais de prova com tranquilidade. Para isso, foram empregados 270 policiais envolvidos diretamente na Operação que transcorreu como planejado”, finalizou o coronel.

Fonte: PMSE