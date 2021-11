Polícia militar prende mais um motorista por embriaguez ao volante no interior do estado

Policias militares do 2º BPM prenderam um condutor de veículo por embriaguez ao volante, no fim da noite desse domingo (21), no município de Propriá.

A equipe policial fazia o patrulhamento de rotina e flagrou um veículo realizando manobras perigosas na rampa de acesso à Prainha de Propriá. O carro foi interceptado e o motorista conduzido ao Posto da Polícia Rodoviária Federal, onde foi feito o teste do etilômetro, que comprovou o estado de embriaguez do condutor.

O flagrante foi finalizado na Delegacia Regional de Propriá.

Fonte PMSE