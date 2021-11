“Precisamos encontrar as soluções viáveis para o transporte público de Aracaju”, diz vereador

Na manhã desta segunda-feira (22), o vereador Breno Garibalde, na qualidade de presidente da Comissão de Transportes da Câmara Municipal, se reuniu com a diretoria do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE, para debater e analisar as problemáticas do transporte público de Aracaju.

No diálogo com Anderson Nascimento, presidente do Departamento, o parlamentar destacou a necessidade de união entre estado, municípios da Grande Aracaju e empresas.

”A minha intenção e a de todos os membros da Comissão, é tentar intermediar o diálogo entre todos os envolvidos. Só sentando todo mundo na mesa, é que podemos encontrar saídas pra a problemática do nosso transporte público”, ressaltou Breno.

Além do diretor-presidente do órgão, participaram da reunião o diretor da Procuradoria Jurídica, Frederico Galindo, e o diretor de Transportes, Everton Menezes, além do também vereador Eduado Lima, que é secretário da Comissão.

Foto assessoria

por Felipe Martins