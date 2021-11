Prefeitura de Aracaju libera visitas aos lotes do leilão de bens inservíveis. Veja a relação

Os interessados em conhecer os materiais do segundo leilão de bens inservíveis da Prefeitura de Aracaju já podem visitar os lotes a partir desta segunda-feira, 22. Para essa edição estão sendo disponibilizados oito veículos, além de materiais escolares, hospitalares e de escritórios, utensílios domésticos, equipamentos de informática, e áudio e vídeo. A visitação segue até a próxima quinta-feira, 25, das 8h às 11h e das 14h às 16h. Todo o leilão será realizado de forma virtual, no próximo dia 26, no endereço eletrônico www.rjleiloes.com.br.

De acordo com a comissão responsável pela realização do certame, que é executado por meio da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), os lotes podem ser visitados nos seguintes endereços: Lotes 01 ao 15 – galpão localizado à rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 290 – bairro Ponto Novo; Lotes 16 ao 17 – Usina de Asfalto da Emurb, situada à Rodovia João Bebe Água, em São Cristóvão/SE; Lotes 18 ao 19 – Garagem da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), situada à Rua Acre, s/n – bairro Siqueira Campos; e, Lotes 20 ao 22 – sede da Guarda Municipal de Aracaju, localizada no Parque Governador Augusto Franco (Parque da Sementeira).

Para participar do leilão é necessário fazer cadastro prévio no site do leiloeiro oficial (www.rjleiloes.com.br) até 48 horas antes do início do evento. Podem oferecer lances pessoas inscritas no Cadastro de Pessoa Física (CPF) e/ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), sendo vedada a participação de empresas em consórcio.

Foto assessoria