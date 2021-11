Rodrigo comemora prorrogação e reajuste de Auxílio Estadual

Na última semana, os deputados da Assembleia Legislativa de Sergipe (ALESE) aprovaram a prorrogação e reajuste do benefício Cartão Mais Inclusão – CMais, um auxílio estadual que beneficia cerca de 20 mil sergipanos. Com a medida, os beneficiários receberão o valor de R$ 130,00, durante os meses de novembro, dezembro e janeiro.

Lutando por um reajuste desde abril deste ano, com o Projeto de Lei que aspirava um aumento de R$ 100,00 para R$300,00, Rodrigo Valadares se mostrou favorável à decisão. “Ainda continuo com a ideia de que poderia ser um valor um pouco mais robusto, que o Governo do Estado poderia ter chegado mais junto à população, mas é uma medida positiva, prorrogação de três meses, um singelo aumento e claro que somos totalmente à favor”, disse.

O parlamentar declarou ainda que, apesar de pouco, reconhece que o intuito do cartão CMais é amenizar o sofrimento das famílias afetadas financeiramente pelas restrições referentes a pandemia do Covid-19, mas voltou a insistir que o Estado possui recursos para contribuir ainda mais com a população.

“Sergipe recebeu bilhões de reais do Governo Federal, acredito que tenha recursos de sobra. O governador poderia muito bem contribuir muito mais com a qualidade de vida de nossos sergipanos durante esse período que, infelizmente, continua complicado para a grande maioria, mas entendemos que a nova medida foi positiva e que ajudará de alguma forma às famílias em vulnerabilidade econômica”, pontuou.

Por Luiza Passos