“Roteiros Gastronômicos”  serão incentivados numa parceira Setur com Embrapa, Sebrae e UFS

Os recursos serão disponibilizados pelo BID e vão atender projetos em Sergipe, Alagoas e Pernambuco

O Secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, reuniu-se com uma equipe multidisciplinar, envolvendo Secretaria de Turismo, Embrapa, UFS, Sebrae para tratar de turismo gastronômico/rural de base comunitária.

O Supervisor do Setor de Inovação e Tecnologia da Embrapa – Alimentos e Territórios, Aluísio Goulart, fez toda a explanação do projeto “Roteiros Gastronômicos” que vai ser financiado pelo BID nos estados de Sergipe, Alagoas e Pernambuco.

O objetivo é potencializar o turismo sustentável em paisagens alimentares da Região Nordeste do Brasil, nos cenários de mudança climáticas e pós-pandemia.

O projeto irá trabalhar cinco cadeias produtivas: Mel e maricultura; Lácteos; Engenho; Frutas nativas; e mandioca.

Também participaram da reunião: o Pesquisador da Embrapa, Tabuleiros Costeiros, Jeffersson Legat, o Chefe de PDI da Embrapa, Alimentos e Territórios, Ricardo Elesbão, o Chefe geral da Embrapa, Alimentos e Territórios, João Flávio, o Gestor da Rota do Engenho, Fábio Dickson, o Gerente da Unidade de Atendimento Coletivo do Sebrae, Thiago Oliveira, a Analista Técnica do Sebrae, Bianca Faria, o Professor de Turismo da UFS, Denio Azevedo, o Presidente do Instituto BEEVA, Geraldo Barros, e a Diretora executiva do Instituto BEEVA, Jannyne Barbosa