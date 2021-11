Dupla é presa após desacato e por perturbação de sossego alheio no município de Itabaiana

Policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (3ºBPM) efetuaram neste domingo (21) a prisão de duas pessoas por desacato e perturbação de sossego na cidade de Itabaiana, região do Agreste sergipano.

Segundo relato policial, volta das 12h40, os militares efetuavam rondas próximo ao Instituto Federal de Sergipe (IFS), local onde estavam acontecendo as provas do Enem, quando observaram uma aglomeração de pessoas consumindo bebida alcoólica e fazendo uso de um aparelho sonoro, audível a uma distância superior a 300m. Os policiais fizeram uma orientação sobre a perturbação de sossego próximo ao local das provas e o responsável então desligou o som e foi orientado sobre as consequências de desobediência.

Num segundo momento, a equipe flagrou novamente o proprietário com o aparelho ligado e, dessa vez, num volume superior ao da primeira abordagem. A equipe realizou a lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência e fez a apreensão do equipamento. No momento em que a situação estava sendo finalizada, um amigo do proprietário do som, visivelmente embriagado, agrediu verbal e fisicamente um dos policiais, provocando inclusive uma lesão no militar.

O caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Itabaiana para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: PM/SE