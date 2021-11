Vacinação contra covid: confira cronograma semana de 22 a 27

Nesta segunda-feira (22), a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), continuará com as aplicações de segunda (D2) e de terceira doses (D3) para profissionais de saúde e idosos que receberam a D2 até 6 de julho e para população entre 18 e 59 anos que recebeu segunda dose (AstraZeneca, Pfizer e Coronavac) até 30 de junho.

A partir de terça-feira (23), está liberado reforço para pessoas entre 18 e 59 anos de idade que tomaram a D2 até o dia 6 de julho de 2021. Além disso, o Município ampliará a antecipação do imunizante Pfizer para quem está com a segunda dose marcada até 31 de janeiro de 2022.

Juntos, os dois grupos representam um público estimado de 26.417 pessoas, sendo 2.710 para a D3 e 23.707 para a D2 da Pfizer. “E para receber esse quantitativo de pessoas, disponibilizaremos 15 pontos de vacinação, que devem suprir tranquilamente a demanda. Serão nove unidades básicas de saúde [UBSs], quatro pontos fixos e os dois drive-thrus”, garante a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

As UBSs disponíveis para segunda e terceira doses de Pfizer são: Carlos Hardmam (Soledade); Francisco Fonseca (18 Do Forte); Anália Pina (Almirante Tamandaré); Amélia Leite( Suissa); Manoel De Souza (Sol Nascente); Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa); Augusto Franco (Farolândia); Roberto Paixão (17 De Março) e Santa Terezinha (Robalo).

Já os pontos fixos são: Estação Cidadania (Bugio); Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial); Auditório anexo à Escola Presidente Getúlio Vargas (Siqueira Campos) e Shopping Riomar (Coroa Do Meio).

Todos os pontos e UBSs funcionarão de segunda à sexta-feira, de 8h às 16h. Porém os drive-thrus da Sementeira (Jardins) e do 28ºBC (18 do Forte) ficarão em atividade por mais uma hora, nos mesmos dias de funcionamento, das 8h às 17h.

Outras vacinas

Na rede municipal, as outras vacinas continuam sendo aplicadas para os grupos já divulgados, sem alterações no cronograma vacinal do município.

Para quem precisa tomar a D2 AstraZeneca até 30 de novembro, os pontos são: Estação Cidadania (Bugio), UBS Augusto Cesar Leite (Santa Tereza), UBS Osvaldo Leite (Santa Maria), UBS Marx de Carvalho (Ponto Novo), UBS Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos), UBS Cândida Alves (Santo Antônio), de 8h às 16h, e nos drive-thrus da Sementeira e 28 BC, de 8h às 17h.

D2 Coronavac após 28 dias: UBS Adel Nunes (América), UBS Antonio Alves (Atalaia), UBS Celso Daniel (Santa Maria), UBS Dona Jovem (Industrial), UBS Eunice Barbosa (Coqueiral), UBS Geraldo Magela (Orlando Dantas), UBS Hugo Gurgel (Coroa Do Meio), UBS Joaldo Barbosa (América), UBS José Machado De Souza (Santos Dumont), UBS Maria Do Céu (Centro), UBS Niceu Dantas (Zona De Expansão), UBS Onésimo Pinto (Jardim Centenário), das 8h às 16h, e nos drive-thrus da Sementeira e 28BC, das 8h às 17h.

Repescagem 18+: UBS Niceu Dantas (Zona de Expansão), UBS Antônio Alves (Atalaia), UBS Celso Daniel (Santa Maria), UBS Geraldo Magela (Orlando Dantas), UBS Hugo Gurgel (Coroa do Meio), UBS Joaldo Barbosa (América), UBS Adel Nunes (América), UBS Maria do Céu (Centro), UBS Dona Jovem (Industrial), UBS Eunice Barbosa (Coqueiral), UBS José Machado de Souza (Santos Dumont) e UBS Onésimo Pinto (Jardim Centenário), de 8h às 16h.

Primeira dose de 12 a 17 anos: Estação Cidadania (Bugio), Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial), Unidade Básica de Saúde (UBS) Anália Pina (Almirante Tamandaré), auditório da escola Presidente Getúlio Vargas (Siqueira Campos), UBS Manoel de Souza (Sol Nascente), UBS Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa), Shopping Riomar (Coroa do Meio), UBS Augusto Franco (Farolândia), UBS Roberto Paixão (17 de Março), UBS Santa Terezinha (Robalo), UBS Carlos Hardman (Soledade) e UBS Francisco Fonseca (18 do Forte), das 8h às 16h, e no drive da Sementeira, das8h às 17h.

Janssen

Pessoas que foram imunizantes da Janssen devem aguardar cronograma de segunda dose, o qual será divulgado quando o município receber as doses. De acordo com o Ministério da Saúde, em decisão anunciada nesta terça-feira, 16, quem tomou Janssen precisa tomar segunda dose após dois meses da primeira dose e terceira dose cinco meses após a D2.

