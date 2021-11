Valdevan Noventa inaugura Praça em Povoado de Gararu

Valdevan já priorizou para Gararu R$ 2,2 milhões em emendas

O deputado federal Valdevan Noventa (PL-SE) inaugurou na última sexta-feira (19), a Praça da Matriz, João Francisco de Sales, localizada no Povoado São Mateus, em Gararu. Uma obra orçada em R$ 250 mil foi entregue para uso dos munícipes, levando humanização e infraestrutura. “Estamos colhendo os frutos do nosso trabalho nesses últimos dois anos e meio de mandato na Câmara Federal. Fico feliz em inaugurar essa obra ao lado da prefeita Zete de Janjão e das lideranças locais, reafirmamos o nosso compromisso com o trabalho”, disse Valdevan Noventa.

Para Noventa, a inauguração da Praça no Povoado São Mateus, foi um dia histórico, pois deixou uma marca de comprometimento. “Os habitantes de Gararu estão de parabéns, elegeram uma mulher guerreira, compromissada e verdadeira. Ela fez o dever de casa, indo a até Brasília buscar investimentos. E o nosso trabalho não estará só aqui, ele estará em toda parte de Sergipe”, completou.

“A obra foi realizada em parceria com a CODEVASF, é um espaço de lazer para toda a comunidade, e também uma obra que muda a urbanização do Povoado, assim gerando desenvolvimento social e econômico na região”, disse a prefeita Zete de Janjão ao complementar que “fiquei feliz com a fala do deputado, quando ele afirmou que não coloca emenda para questão partidária, eu coloco emenda parlamentar para o povo”.

Segundo a prefeita, a nova Praça conta com moderna arquitetura, arborizada e com iluminação. “Ela será um cartão postal para o povoado, além de um espaço para as famílias e amigos da região”, disse Zete de Janjão.

“Uma simples praça dessa ela traz qualidade de vida, ânimo para a população, o comércio ganha, então todos ganham”, disse o superintendente da Codevasf em Sergipe, Marcos Alves Filho que esteve presente na solenidade de inauguração.

“Precisamos de parlamentares em Brasília que compreendam que a missão de estar lá é poder contribuir com o desenvolvimento que acontece em Gararu, em Muribeca, no Sertão ou no Baixo São Francisco”, afirmou o prefeito de Muribeca, Mário de Sandra.

Presenças

Estiveram presentes na solenidade os prefeitos, Mário de Sandra (Muribeca), Flávio Dias (Telha), o superintendente da Codevasf em Sergipe, Marcos Alves Filho, o superintendente do IBAMA em Sergipe, Fausto Leite, o secretário adjunto de Governo do município de Nossa Senhora do Socorro, Cleiton Souza, o presidente da Câmara de Vereadores de Gararu, Alex do Mercadinho, demais vereadores e lideranças da região.

Fonte e foto assessoria