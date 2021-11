Zezinho Sobral pede melhorias para o abastecimento em Graccho Cardoso

Atento e dedicado a levar melhorias para o abastecimento de água no interior sergipano, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) retornou à Companhia de Saneamento do Estado de Sergipe (Deso) e solicitou avanços para o município de Graccho Cardoso. O parlamentar foi recepcionado pelo diretor presidente Carlos Melo e esteve acompanhado pelo vereador Beto do Sertão, que apresentou as reivindicações das comunidades.

“O pleno abastecimento de água é uma prioridade para todas as comunidades, permitindo diversos benefícios para a saúde pública e para a agricultura. A Deso é sempre solícita frente às nossas reivindicações, frutos dos apelos da população. Viemos dialogar para buscar as soluções”, afirmou Zezinho Sobral.

Zezinho Sobral e Beto do Sertão trataram da constante falta de água em Graccho Cardoso, especialmente nos povoados Meisinhas, Mané Velho, Quintas e Chimarra. Também foi solicitada uma extensão da rede de abastecimento do povoado Curuguinha.

“O presidente Carlos Melo informou que, inicialmente, enviará uma equipe para fazer uma análise técnica e detalhada para que a empresa amenize o problema de escassez de água que compromete tanto a população. Melhorar o abastecimento de água é muito importante para os sergipanos. Infraestrutura hídrica e esgotamento sanitário significam melhoria da qualidade de vida e a saúde das pessoas”, pontuou Zezinho Sobral.

Ascom – Deputado Estadual Zezinho Sobral