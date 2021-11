Auxílio Gás: Rodrigo Valadares celebra decisão e explica quem serão os beneficiários

Na última segunda-feira, 22, o deputado estadual por Sergipe e Secretário Geral Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Rodrigo Valadares, veio a público comemorar a instauração do Programa Gás dos Brasileiros, que vai custear parte do valor do gás de cozinha para famílias de baixa renda.

A medida publicada ontem, por decisão do presidente Jair Bolsonaro, ficará em vigor por 5 anos e garantirá 50% da média do preço nacional do botijão de 13 quilos, a cada 2 meses. Para o parlamentar, trata-se de uma “ótima notícia” que beneficiará milhares de brasileiros.

“Ótima notícia! O presidente Bolsonaro oficializou o auxílio gás para famílias de baixa renda. Para ter direito à ajuda, famílias sergipanas e de todo o Brasil precisam estar inscritas no CadÚnico do Governo Federal e terem renda mensal, por pessoa, menor ou igual a meio salário mínimo ou receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC)”, explicou.

O pagamento do benefício será através do Auxílio Brasil, programa que subistituiu o Bolsa Família, seguindo a mesma estrutura, e iniciará no mês de dezembro deste ano.

Por Luísa Passos