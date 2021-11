Com apoio da Prefeitura, Aracaju sedia 81ª Reunião Geral da FNP nos dias 25 e 26

Com intuito de discutir as principais pautas dos médios e grandes municípios brasileiros, a Frente Nacional de Prefeitos (FNP), presidida pelo prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, realizará na capital sergipana, nos próximos dias 25 e 26, sua 81ª Reunião Geral, a qual marcará o retorno das atividades presenciais da entidade, que estavam suspensas em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

O evento, que conta com o apoio institucional da Prefeitura de Aracaju, será realizado no Hotel Vidam, no bairro Atalaia, e reunirá prefeitos e prefeitas de todo o país em dois de programação, na qual serão construídas as diretrizes do debate com presidenciáveis para 2022, da mesma forma como aconteceu na 73ª Reunião Geral, realizada em Niterói/RJ, em 2018.

Reconhecida por ser um espaço para discussões das principais pautas municipais junto ao governo federal e Congresso Nacional, a Reunião Geral da FNP, em Aracaju, deverá receber a presença de mais de 70 governantes municipais e representantes de mais de 100 cidades.

Presidente da Frente, Edvaldo convidou pessoalmente diversas autoridades locais para participarem do encontro de prefeitos e prefeitas, e também autoridades nacionais, como os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e ministros de Estado.

Entre os convidados cujas presenças estão confirmadas estão: o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco; o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira; o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira; a ministra da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda; o ministro do desenvolvimento Regional, Rogério Marinho; e também o governador dde Sergipe, Belivaldo Chagas.

FNP

A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) é uma entidade suprapartidária que reúne os 412 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes, o que representa todas as capitais, 61% da população e 74% do PIB do país.

