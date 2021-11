CRP19 realiza fiscalização na Clínica da Hapvida, em Aracaju

Representantes da Comissão de Orientação e Fiscalização (COF), do Conselho Regional de Psicologia – CRP 19 – realizou, em 18 de novembro, mais uma fiscalização na Clínica da Hapvida, localizada em Aracaju. A visita foi motivada após denúncias relacionadas ao tempo reduzido de atendimento psicológico na unidade de saúde.

“O Conselho já havia notificado a instituição para que regularizasse a situação. Recentemente, recebemos outras denúncias de usuários referentes à mesma questão, o tempo de atendimento, além das demoras para as consultas. Apesar das orientações já realizadas, não houve qualquer mudança”, declara a psicóloga orientadora fiscal da COF, Marcela Flores Cardoso Sobral (CRP19/1096). Esta é a terceira vez que o Conselho visita a Clínica da Hapvida.

Durante a visita de fiscalização foram detectadas marcações de consultas a cada 15 minutos, além de agendamentos de retornos em média, quinzenal, em 20 dias, podendo chegar a um mês em determinadas situações. “Vale ressaltar que o agendamento não é realizado pelo profissional, com isso não há acesso prévio à agenda”, salienta a psicóloga.

“Diante desse cenário, a clínica não tem garantido a qualidade do serviço prestado, tanto pelo tempo muito reduzido do atendimento psicológico, como também por não garantir a frequência semanal necessária para os atendimentos. É uma situação que precisa ser resolvida com urgência”, acrescenta.

Uma reunião com a administração nacional da Hapvida deverá ser agendada nas próximas semanas. Além de Marcela Flores, também estiveram presentes na ação de fiscalização, o Conselheiro Vice-Presidente, Jameson Pereira Silva (CRP 19/0714), a analista técnica, Talita Oliveira da Costa Silva (CRP19/3684) e Rafael Carvalho, Assessor Jurídico do Conselho Regional de Psicologia da 19ª Região-SE.

Assessoria de Comunicação | CRP19