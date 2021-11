Diácono Romulo Canuto idealiza Campanha de doação de brinquedos

As doações podem ser feitas até o dia 19 de dezembro nos pontos de arrecadação em diversos municípios ou via pix

“Deixai vir a mim as crianças” Mt 19,14, esse é o tema da Campanha Solidária de Natal, idealizada pelo Diácono Romulo Canuto, missionário da Canção Nova. O principal objetivo da ação é arrecadar, até o dia 19 de dezembro, brinquedos novos, que serão distribuídos para crianças carentes no período Natalino.

“Vamos mobilizar pessoas para juntos construirmos uma corrente do bem, com o propósito de espalhar sorrisos para crianças que são de famílias carentes e sem condições de presentear seus filhos. Alegra nosso coração saber que podemos contar com a solidariedade de muitos para alcançar nosso objetivo neste Natal”, ressalta o Diácono.

A campanha conta com o apoio de diversos Padres de Paróquias localizadas nas 3 Dioceses do Estado, onde estão os pontos de arrecadação. Além disso, os interessados em ajudar também podem contribuir com qualquer quantia por meio da chave pix diaconoromulocanutocn@gmail.com.

Confira os pontos de arrecadação:

– Pe Givanildo Xavier – Canção Nova Aracaju

– Pe Flávio Roberto – Santuário Nossa Senhora Menina (Bairro São José/Aracaju)

– Pe Cleberton Lima – Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Laranjeiras)

– Pe Paulo Henrique – Paróquia Nossa Senhora Aparecida e São José Esposo (N. Sra. da Glória)

– Pe João Carlos – Paroquia São Miguel Arcanjo (São Miguel do Aleixo)

– Pe Jhonatan Michael – Paróquia Nossa Senhora Divina Pastora- (Divina Pastora)

– Pe Luiz Gustavo – Paróquia Jesus, Maria, José e São Gonçalo (Siriri)

– Pe Felipe Serafim – Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Nossa Senhora Aparecida)

– Pe Jodeclan Rabelo – Paróquia Nossa Senhora Imperatriz dos Campos (Tobias Barreto)

– Pe Anderson Leão – Paróquia São Cristóvão (N. Sra. das Dores)

– Pe Wesley Silva – Paróquia Nossa Senhora da Guia (Umbaúba)

– Pe Anderson Pina – Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus (Robalo/Aracaju)

– Pe André Menezes – Paróquia Nossa Senhora d’Ajuda (Itaporanga)

Sobre o Diácono Romulo Canuto

O Diácono Romulo Canuto tem 41 anos, é aracajuano e missionário da Canção Nova. Engenheiro, possui Mestrado e Doutorado em Ciência da Religião pela PUC-SP. É casado com Greice Canuto há 19 anos, com quem tem duas filhas. Após cinco anos de missão, Romulo sentiu o chamado vocacional ao Diaconato Permanente, sendo ordenado em 15 de outubro de 2017. Desde a ordenação, exerce pastoral na Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus e também ocupa o cargo de Juiz Auditor do Tribunal Eclesiástico de Sergipe, a convite de Dom João José Costa.

Com mais de 460 mil seguidores no Instagram e 86 mil inscritos em seu canal no Youtube, o diácono Romulo Canuto utiliza a Internet como meio de evangelização, levando a palavra de Deus aos fiéis seguidores, com lives e conteúdo de fé e oração.

Foto assessoria

Por Regiane Sá