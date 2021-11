Escolas municipais iniciam aplicação da prova Saeb 2021

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) iniciou em Aracaju nesta segunda-feira (22) a aplicação da edição 2021 da prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Na rede municipal de ensino, 44 escolas participarão da avaliação.

As provas serão realizadas na rede municipal até o próximo dia 10 de dezembro. Nas avaliações serão aplicadas questões de Língua Portuguesa e Matemática para as turmas de 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental. Diretores escolares poderão acessar os resultados preliminares das escolas participantes do Saeb 2021 em até 190 dias após o término do período de aplicação da avaliação, por meio do Sistema. Após 90 dias dessa prévia, os resultados preliminares serão divulgados.

Neste primeiro dia de aplicação das provas, participaram estudantes das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) Diomedes Santos Silva, Nossa Senhora Aparecida e Tenisson Ribeiro, todas com boa adesão dos alunos à prova. Na Emef Tenisson Ribeiro, como forma de incentivo à participação na avaliação, além de conversas com os alunos e também com os pais, a escola também realizou sorteios de kits escolares e de uma cesta básica.

“Esta prova gerou muita expectativa tanto nos alunos, quanto para nós da direção. A gente já vem se preparando há muito tempo para essa avaliação, fazendo simulados, tarefas no dia a dia voltadas ao conteúdo da prova e os alunos estão muito bem preparados. Temos que agradecer a Secretaria Municipal da Educação por ter nos dado todo o apoio possível e necessário. Estamos com a sala praticamente cheia. Compareceram 35 alunos, dos 36 que precisaram comparecer. Estamos com boas expectativas”, conta o diretor da Emef Tenisson Ribeiro, Thiago Torres.

Já na Emef Diomedes Santos Silva, 130 alunos realizaram a prova Saeb. “Os alunos chegaram às 13h, lancharam, depois reunimos todos os no pátio para uma conversa inicial. Depois, fizemos sorteios dos brindes e um momento de relaxamento. Entregamos o kit prova, com lápis, borracha, apontador, caneta, chocolate e água, e a prova iniciou às 14h”, conta a diretora Nélida Dantas.

Na Emef Nossa Senhora Aparecida, a adesão à prova Saeb também foi grande. Cerca de 90% dos estudantes convocados compareceram à escola para a realização da prova, de acordo com o coordenador pedagógico da unidade, professor Tiago Silva Soares.

“Para a validação do Saeb, precisamos de, no mínimo, a participação de 80% dos estudantes. Então, já estamos dentro desta margem. Desde o início de outubro que nos preparamos para esta avaliação. Estamos fazendo um trabalho em conjunto com os professores e professoras, mas também sentimos a necessidade de estendermos isso aos pais para que o trabalho de preparação continuasse na casa deles, além dos simulados que realizamos. Estou confiante no resultado porque conheço o corpo docente da escola e fico confiante, inclusive, com a superação do Ideb anterior”, afirma Tiago.

Segundo a secretária municipal da Educação de Aracaju, Cecília Leite, a participação dos alunos é de grande importância, pois, através do diagnóstico obtido, é possível traçar estratégias para a melhoria da qualidade do ensino na rede municipal.

“O Saeb nos dá uma dimensão sobre a aprendizagem dos nossos alunos. Por isso, a participação deles é tão importante. A Semed tem dado apoio às escolas neste sentido, fazendo reuniões com os pais e com os próprios estudantes para justamente conscientizá-los a respeito da participação na prova. Sabemos que a pandemia trouxe consequências, também, para o ensino em todo o mundo. Mas, a partir desses diagnósticos, poderemos caminhar para as resoluções necessárias”, explica a secretária Cecília.

Junto aos dados sobre aprovação obtidos no Censo Escolar, as médias de desempenho do Saeb correspondem a uma política de avaliação externa para definição do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e é aplicado a cada dois anos por amostragem de alunos.

Saeb 2021

As provas do Saeb estão sendo aplicadas em todos os municípios brasileiros e o Inep prevê a participação de 6,8 milhões de estudantes em 116.244 escolas. A aplicação do Saeb 2021 avaliará de forma censitária os alunos das escolas públicas de 5º e 9º anos do ensino fundamental e de 3ª e 4ª séries do ensino médio. Essas mesmas etapas da educação básica serão avaliadas em formato amostral, nas escolas privadas. Além de responderem ao questionário, os estudantes também farão testes de língua portuguesa (leitura) e de matemática.

Foto: Walter Martins