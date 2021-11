Feira Internacional de Economia Criativa começa nesta quarta

Evento contará com palestras, programação cultural e espaço para comercialização de produtos

De 24 a 27 de novembro será realizada a 4ª Edição Digital da Feira Internacional de Negócios Criativos e Colaborativos (FINCC) O evento é gratuito e contará em sua programação com palestras, apresentações culturais, cases de sucesso e oficinas ministrados por especialistas que entendem e atendem na prática as demandas do setor, além de experiências que contribuem para inspirar outras pessoas.

A Feira é realizada pelas nove unidades do Sebrae na Região Nordeste, sob a coordenação do Sebrae Sergipe, e se propõe a ser uma vitrine digital, não apenas de negócios, mas também para fomentar a troca de experiências e uma melhor formação de profissionais e empreendedores da Cultura.

A meta é ajudar os empreendedores do setor cultural e criativo em um momento de recuperação da atividade, uma das mais impactadas pela pandemia de Covid-19. A ideia é auxiliá-los a se reposicionar no mercado, a utilizar a tecnologia e aproveitar as possibilidades trazidas pelo ambiente digital, melhorando seu engajamento, projeção e a comercialização de seus produtos.

O evento é voltado para profissionais, empreendedores, estudantes ou interessados nos temas da Economia Criativa, sobretudo nos segmentos do Audiovisual, Games, Música, Artesanato, Moda e Turismo Criativo. As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas no site www.fincc.com.br, local onde também será feita a transmissão de todas as atividades.

A Feira conta ainda com um espaço (marketplace) que reúne 250 lojistas expondo e vendendo produtos da economia criativa, como peças de decoração, artesanato, moda e acessórios, todos autorais típicos da região Nordeste.

Programação

A abertura oficial acontece às 9h do dia 24. A programação contará com uma apresentação cultural do Mamulengo e Boneca Genoveva, além de palestras sobre a economia criativa no mundo digital; criatividade, inovação e desenvolvimento em países de língua portuguesa, esta com a participação de representantes de Moçambique e Portugal; o cenário do audiovisual no Brasil e turismo criativo e colaborativo.

No segundo dia as atividades terão início ás 14h com as palestras ‘Quando a criatividade se torna um negócio’, ‘Impacto da Economia Prateada na Inovação e nos Negócios no Brasil’, além de um bate papo sobre as principais dificuldades e soluções encontradas pelos artesãos.

Já no dia 26 a programação também começará às 14h e prevê a realização de quatro palestras: ‘A retomada das atividades nas artes cênicas’, ‘A importância da criação de redes no processo de fortalecimento do setor artesanal’, ‘Inovação na Economia Criativa’ e ‘Processo Criativo para Game’.

O último dia da FINCC, sexta-feira, 27, terá início ás 16h com uma palestra sobre ‘Economia Criativa e Desenvolvimento’. O evento será encerrado oficialmente às 17h com a apresentação da dupla Chico Queiroga e Antônio Rogério.

Foto assessoria

Por Wellington Amarante