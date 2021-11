Homem é preso acusado de estuprar a própria filha de 13 anos, no Santa Maria, em Aracaju

Policiais da 3ª Delegacia Metropolitana (3ª DM) prenderam aa tarde desta terça-feira (23), um homem de 51 anos no bairro Santa Maria, em Aracaju. Ele é suspeito de cometer estupro de vulnerável contra a sua própria filha, que na época do crime possuía 13 anos.

De acordo com as apurações policiais, o crime ocorreu no ano de 2019, quando o suspeito cometeu uma série de abusos sexuais contra sua filha adolescente. O mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável foi então representado, sendo expedido pela 6ª Vara Criminal, também na capital sergipana.

O homem é investigado pela 3ª Delegacia Metropolitana, pelo crime de receptação, possuindo um inquérito policial em andamento na unidade policial.

A Polícia Civil incentiva que denúncias a respeito de crimes sejam efetuadas através do Disque-Denúncia 181 ou pelo aplicativo Disque-Denúncia SE, e garante que a identidade do denunciante será resguardada.

Com informações da SSP