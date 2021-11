Hospital de Custódia recebe campanha contra o câncer de próstata

O projeto da UNINASSAU acontece em alusão ao Novembro Azul

O UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, em Aracaju, por meio do curso de Enfermagem, está ofertando até o próximo dia 24, no Hospital de Custódia do Estado de Sergipe, orientação e cuidados para a prevenção do câncer de próstata, em alusão à campanha “Novembro Azul”. Exames para evitar à doença também estão sendo oferecidos.

A professora do curso de Enfermagem da UNINASSAU, Adriana Estevam, explica que a ação pretende atingir outras unidades do sistema prisional em Sergipe, tendo começado pelo Outubro Rosa, no Presídio Feminino – Prefem. “Ofertar ações de saúde aos usuários do serviço e funcionários da Instituição é o nosso objetivo. As atividades serão direcionadas a pautas de saúde voltadas aos cuidados do homem, através de uma dinâmica de bem-estar”, explica Adriana.

A professora observa que as ações estão sendo desenvolvidas pelos acadêmicos de Enfermagem, juntamente com os docentes com aplicação dos testes rápidos e ofertando as orientações aos internos, servidores e policiais penais, que atuam no hospital, no sentido de auxiliar os pacientes, internos do sistema prisional a se prevenir contra o câncer.

Por Suzy Guimarães