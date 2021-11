IV encontro de escritores acontecerá em Monte Alegre de Sergipe

Na próxima quinta-feira, 25/11/21, o município de Monte Alegre de Sergipe, localizado no alto sertão sergipano, estará completando 68 Anos de Emancipação Política e para comemorar este momento significativo ocorrerá o IV Encontro de Escritores Monte-alegrenses & Convidados. Na ocasião será lançada a Antologia do Encontro com textos nos gêneros contos, crônicas e poemas.

Desde 2015, a Comissão Organizadora, formada por Carlos Alexandre, Izaque Vieira, Márcia Fernanda e Marcos Antônio, vem promovendo o Encontro e o Concurso Literário, sendo o primeiro em anos ímpares e o segundo em pares, reunindo escritores de diversos municípios sergipanos e estados brasileiros. Nesta edição, há textos de 97 escritores e 13 dos ganhadores do III Concurso Literário de Monte Alegre de Sergipe, ocorrido em 2020, virtualmente.

O evento será realizado na quadra do Centro de Excelência 28 de Janeiro, às 18h30. Haverá recitações de poemas e música para abrilhantar a cerimônia. Esta edição conta com o apoio da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, conhecida como Lei Aldir Blanc, que destinou ações emergenciais do setor cultural em virtude da pandemia do Covid-19 através do Governo Federal, Secretaria Especial da Cultura, Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Sergipe e Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Uma das contrapartidas é a doação de uma quantidade de exemplares para a Secretaria Municipal de Educação distribuir nas escolas municipais. Assim, crianças e jovens conhecerão as produções dos escritores locais e convidados.

A Comissão Organizadora convida os amantes das letras a participarem deste momento.

Carlos Alexandre N. Aragão

Professor e Membro da Comissão Organizadora