IV Prêmio Valores Familiares e Comunitários acontece em Aracaju

No dia 27 de novembro, sábado, autoridades e líderes comunitários locais serão homenageados com o Prêmio Valores Familiares e Comunitários.

O evento será a entrega da honraria Prêmio Valores Familiares e Comunitários a sete representantes da sociedade entre autoridades, jornalistas, profissionais da saúde, professor, representante de Movimentos Sociais, por suas distintas iniciativas em favor do fortalecimento familiar e da sociedade.

A ideia dessa iniciativa é reconhecer e agradecer os esforços, atitudes e ações que diversos grupos da sociedade realizam em favor do fortalecimento das famílias, da proteção, e cuidados durante esse período de pandemia.

Os homenageados receberão o prêmio por seus méritos e em nome de sua categoria representante.

Em Aracaju serão homenageados o Coronel Marcony Cabral Santos, Comandante Geral da PMSE, Dra. Ana Lúcia Teles Lima, médica humanitária, biomédica e idealizadora do Projeto Socorristas do bem, Profª Magali Barros da Silva, Pedagoga e Diretora do Colégio Estadual Ivo do Prado, Fredson Navarro, Jornalista, Millena Oliveira de Almeida, Enfermeira no Hospital Primavera, Francisco Alves, Coordenador e Representante do Movimento UniãoSE, Cristiano Lima Santos, Fundador e CEO do Instituto Rahamim.

O Programa é desenvolvido por amigos e membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

“Conclamamos os cidadãos e governantes responsáveis de todo o mundo a promoverem as medidas designadas para manter e fortalecer a família como a unidade fundamental da sociedade.”, foi assim que no dia 23 de setembro de 1995, o documento A Família: Proclamação ao Mundo foi concluído pelo, então, Presidente de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Gordon B. Hinckley.

O evento será abertos ao público e gratuito.

Da assessoria