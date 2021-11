Leandra Leal relembra volta das gravações de ‘Aruanas 2’ na pandemia: ‘Foi importante’

A poluição urbana é o inimigo silencioso das Aruanas nesta segunda temporada, que estreia no Globoplay no dia 25 de novembro. A continuação da série vai abordar o desequilíbrio ambiental causado pela atividade humana, e que tem consequência direta na vida da maioria das pessoas. Nesta terça-feira, 23/11, as atrizes Camila Pitanga, Débora Falabella, Leandra Leal, Taís Araujo e Thainá Duarte junto com os autores Estela Renner e Marcos Nisti e o diretor Felipe Binder se reuniram em uma coletiva de imprensa virtual para falar sobre a nova temporada.