Maruim amplia dose de reforço da vacina contra Covid-19 para pessoas a partir dos 18 anos

A Prefeitura de Maruim avança na campanha de vacinação contra a Covid-19 e amplia a aplicação da terceira dose para a população em geral a partir dos 18 anos nesta terça-feira, (23), na Unidade Básica de Saúde, (UBS), São José, anexo ao Hospital Nossa Senhora da Boa Hora, levando em conta a data de aplicação da segunda dose – o intervalo é de cinco meses para receber a terceira dose.

A aplicação da terceira dose em Maruim teve início no dia 29 de setembro, com o público de idosos a partir dos 80 anos. Já no dia 18 de outubro, foi iniciada a aplicação em idosos a partir de 70 anos, e, no dia 7 de novembro, pessoas a partir de 60 anos começaram a receber a dose de reforço.

A decisão de aplicar a terceira dose foi determinada pelo Ministério da Saúde. De acordo com o órgão, todos os indivíduos acima de 18 anos que receberam duas doses há cinco meses deverão receber o reforço. No caso dos imunossuprimidos, a dose adicional é com prazo de 28 dias após a segunda dose.

1ª e 2ª doses

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a primeira dose da vacina contra a Covid-19 segue sendo destinada para adolescentes de 12 a 17 anos e pessoas com 18 anos ou mais.

A segunda dose segue sendo destinada para todos os públicos, por isso, os moradores devem conferir a carteirinha de vacinação se chegou o momento de receber a imunização completa.

Documentos necessários no ato da vacinação

Ao comparecer ao polo de vacinação, é necessário apresentar RG, CPF, Cartão do SUS, Cartão de Vacina, Comprovante de Residência e Relatório Médico (em caso de imunossuprimidos)

Dose única

Para o público que recebeu a dose única da marca Janssen, de acordo o Ministério da Saúde, deverá ser aplicada uma segunda dose da mesma marca antes da dose de reforço. Com isso, Maruim aguarda o envio de novos lotes dessa marca para dar continuidade ao esquema vacinal do público contemplado.

Foto assessoria

Por Lohan Muller