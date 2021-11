Mulher investigada por roubo na Orla de Atalaia e estava foragida desde 2016, é presa em Aracaju

O Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) deu cumprimento ao mandado de prisão de Emile Assis Santos Nascimento. Ela é investigada pela prática de roubo e estava foragida desde 2016.

De acordo com a delegada Viviane Pessoa, a mulher presa é investigada pela prática de roubo. A diretora do Depatri também ressaltou que a prisão faz parte do comprometimento do Depatri com a resposta aos crimes que aconteceram em Sergipe.

“Foi um arrastão ocorrido na Orla de Atalaia e temos feito esse trabalho de recaptura de foragidos de casos que aconteceram há alguns anos, porque a população precisa saber que a polícia não esquece de nenhum crime”, acrescentou.

A Polícia Civil pede que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Informações e foto SSP