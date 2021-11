Polícia divulga imagem de veículo utilizado em latrocínio em Nossa Senhora do Socorro

O Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) divulgou, nesta terça-feira (23), imagens do veículo utilizado no latrocínio que ocorreu em um lava a jato, no Conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro, no último sábado (20). O automóvel utilizado no crime é um Fiesta de cor vinho.

De acordo com a delegada Thereza Simony, um homem abordou o filho da vítima, que no momento do assalto foi em direção ao suspeito. “O criminoso fez um disparo contra a vítima, que mesmo baleada ainda o enfrentou. Novamente, o suspeito faz outro disparo. Em seguida, o assaltante saiu correndo, sendo perseguido pelo filho da vítima”, detalhou.

O criminoso foi visto pelo filho da vítima entrando em um carro de modelo Fiesta, na cor vinho. “Na fuga, o veículo colidiu com outro que estava estacionado e teve o retrovisor direito arrancado. A localização deste veículo e identificação dos ocupantes é de suma importância para a investigação”, acrescentou a delegada.

A Polícia Civil pede que informações e denúncias sobre a localização do veículo e também de seus ocupantes sejam repassadas por meio da ferramenta Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Informações e foto SSP