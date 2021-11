Prefeitura de Aracaju autoriza a retomada de eventos no espaço público na Orla da Atalaia

O prefeito Edvaldo Nogueira autorizou, na manhã desta terça-feira, 23, a utilização de espaço público para a realização de eventos na Orla da Atalaia. Em solenidade no Centro Administrativo, o gestor assinou dois termos de permissão, estabelecendo as normas para a realização de feiras, shows, entre outras atividades nos espaços em que são permitidas a ocupação de pessoas para o entretenimento, em conformidade com o que foi instituído no Termo de Adesão, firmado entre a Prefeitura e a Secretaria do Patrimônio da União (SPU).

O primeiro evento autorizado, com a assinatura do Termo de Uso nº 11/2021, é o “Circo Arena Produções Culturais”, que ocorrerá nos meses de dezembro deste ano e janeiro de 2022, no estacionamento dos Monumentos dos Formadores da Nacionalidade. O segundo evento, autorizado na solenidade, é a “Expo Verão”, marcada para acontecer na Praça de Eventos da Orla, entre os dias 17 e 26 de dezembro.

“É um momento de comemoração porque estamos dando início a uma nova fase. Os cuidados deverão ser mantidos, mas diante do avanço da vacinação em nossa cidade e dos dados epidemiológicos positivos, que temos registrado, estamos podendo dar novos passos, de retomada da vida, deste novo normal. Já iniciamos com o acendimento da iluminação natalina no Centro, nesta parceria entre Prefeitura, Fecomércio, Sebrae e outros parceiros, teremos a decoração do Parque da Sementeira, das orlas, das avenidas da cidade, e, agora, autorizamos a retomada de eventos na Orla da Atalaia. Tudo isso demonstra a nossa esperança por dias melhores, e de vencermos a guerra contra o coronavírus”, destacou Edvaldo.

Aquecimento da economia

Ao assinar os termos, o prefeito ressaltou que os eventos para os quais as autorizações foram concedidas simbolicamente, no ato, a Expoverão e a Arena Aracaju, serão fundamentais “para a geração de emprego e renda, neste período de alta estação. “Tanto a Feira de Verão, quanto o Circo Arena movimentarão a nossa economia, trazendo essa ideia de normalidade, mas sem esquecer que os protocolos sanitários devem ser respeitados. Todos os eventos deverão seguir o que foi estabelecido pelos comitês municipal e estadual de enfrentamento à doença”, reiterou o gestor.

O vereador Fabiano Oliveira, que é diretor regional da Associação de Promotores de Eventos Seccional Sergipe (Abrape/SE) e membro da Comissão de Turismo da Câmara, enfatizou que a iniciativa da Prefeitura de Aracaju “acende uma luz para o setor de eventos, que passou, praticamente, dois anos sem trabalhar”. “A expectativa é muito grande porque é uma demanda reprimida. Estamos falando de um setor que ficou parado durante todo esse tempo e que espera muito por este momento. É claro que a Abrape Sergipe não abrirá mão dos protocolos sanitários e seguirá acompanhando de perto as autorizações para que os eventos, independente da natureza, cumpram o que é exigido pelos órgãos fiscalizadores. O momento é de responsabilidade, mas é também de abraçar essa nossa retomada para gerar emprego e renda”, frisou.

Autorização

Para a realização de eventos nos espaços da Orla da Atalaia em que são permitidas este tipo de atividade, os produtores de eventos da capital deverão solicitar os Termos Provisórios de uso das áreas com a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), segundo presidente do órgão municipal. “A Prefeitura, através da Emsurb liberará o termo provisório de ocupação para montagem, realização e desmontagem de eventos, o protocolo sanitário continua sendo exigido, então os empresários precisam apresentar toda a documentação que é exigida para a partir daí, pagarem a taxa de ocupação de solo e, assim receberão o termo provisório para realizar o evento”, detalhou Luiz Roberto.

“Projetos bem estruturados”

A Expo Verão será a primeira feira multisetorial após a retomada de eventos na capital sergipana. Entre os atrativos, ela reunirá serviços de beleza e bem estar, automotivos, espaços para artesanatos, além de atrações rotativas, que incluirão uma feira para adoção de animais.

“É preciso que a gente tenha a coragem de encarar este novo momento. Sabemos que a pandemia não acabou, mas felizmente, com a vacinação avançando, é possível voltarmos ao normal e construímos um projeto muito bem estruturado para isso. Ser a primeira feira multisetorial a acontecer na Orla da Atalaia, neste momento, é, sem dúvida, motivo de comemoração. A Prefeitura está de parabéns e vamos retribuir com um grande evento”, comemorou o organizador do evento, Alexandre Porto.

Da mesma forma, o produtor cultural Jorge Lins, responsável pelo Circo Arena, se mostrou entusiasmado com a retomada. “Somos 14 sócios nesta empreitada. Só em dezembro serão 36 eventos, com mais de 150 artistas envolvidos. Estamos muito entusiasmados com esta retomada de estímulo à criatividade”, declarou.

Foto: Ana Lícia Meneze