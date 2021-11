Prefeitura fomenta retomada do turismo fortalecendo divulgação de Aracaju

Entre os setores da economia que foram afetados durante a pandemia da covid-19, o do turismo foi um dos mais prejudicados. Contudo, com o avanço da campanha de vacinação em massa da população, que vem contribuindo de forma categórica para a redução de novos casos e mortes pela doença, a Prefeitura de Aracaju tem intensificado ações para impulsionar o segmento turístico.

Aproveitando-se desse momento de controle da pandemia e ciente dos problemas enfrentados pelo setor, o Município atua para fomentar esse segmento tão importante para a economia local. Para tanto, firmou um convênio com a Associação da Indústria de Hotéis Seccional Sergipe (ABIH/SE), no mês de outubro de 2021, que garante aporte de mais R$1 milhão.

A iniciativa, formalizada através do Termo de Fomento 02/2021, assinado pelo prefeito Edvaldo Nogueira, e pelo presidente da entidade, Antônio Carlos Franco Sobrinho, tem como finalidade promover Aracaju no cenário nacional como destino turístico, a partir de ações de marketing, impulsionando o turismo e aumentando o fluxo de turistas na cidade durante o período natalino e o verão de 2022.

O investimento, que integra o +Aju Plano de Estímulo à Atividade Econômica, está sendo custeado com recursos próprios da Prefeitura, como explica o secretário da Indústria, Comércio e Turismo de Aracaju, Jorge Fraga.

“O Município, visando o implemento do turismo em Aracaju, fez uma grande parceria, inédita no Estado de Sergipe, que foi a parceria da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, destinando, a essa instituição, um milhão de reais, previsto para ser utilizado no final de 2021 e todo o ano de 2022. Isso acrescenta para o turismo local uma ação global que vai trazer grandes benefícios não só para o turismo local, mas para todos os envolvidos no trade turístico de Aracaju”, disse o gestor.

Repasses mensais

O montante de R$1 milhão investido no turismo está sendo pago em 10 parcelas de R$100 mil. O repasse é feito diretamente para a ABIH, que, por conseguinte, presta contas, de forma pormenorizada, de todas as ações que foram feitas com o dinheiro, numa demonstração de transparência com o erário. Até o momento, já foram pagas duas parcelas, e realizadas diversas ações, além de parcerias com operadoras de turismo, captação de eventos, produção de materiais de divulgação e Road Show. “Esse dinheiro está sendo passado todos os meses para que a ABIH leve e venda Aracaju ao conhecimento de todos os empresários que trabalham com o setor do turismo”. explica o secretário. Recentemente, a ABIH, em parceria com a Prefeitura, esteve no estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, onde divulgou o município de Aracaju. “Esse mesmo trabalho será feito em Brasília no início de dezembro e acreditamos que colheremos bons frutos”, diz Jorge Fraga.

Parceria

Para o secretário, a união dos setores público e privado é fundamental para a retomada deste setor. “É nessa visão e nesse compromisso que o poder público municipal se junta com a iniciativa privada para levantar o turismo local, após o momento de incertezas. A Prefeitura está preocupada com a economia local e o setor que pode restabelecer essa economia, sem dúvida nenhuma, é o turismo. É apostando no turismo que nós teremos uma economia mais fortalecida, que possa trazer bons resultados. No próximo ano, teremos várias programações junto aos grandes polos emissores de turistas para Aracaju”, sublinha o secretário.

Para o presidente da ABIH-SE, Antônio Carlos Franco Sobrinho, a parceria entre Prefeitura e Associação é um marco histórico, em virtude do volume de recursos aplicados pelo convênio, que prevê diversas ações para divulgar e promover a capital sergipana, desde capacitações de agentes de viagens a parcerias com operadoras.”Ou seja, várias ações que visam colocar o produto Aracaju como destino turístico na prateleira do cenário nacional e ajudar na retomada do turismo, que foi afetado pela pandemia. Então, esse convênio histórico vem numa hora fundamental, porque os números da pandemia já estão diminuindo com o avanço da vacinação. O momento agora é ideal para promover, para que a gente tenha uma melhoria do setor econômico ligado ao turismo”, destaca o presidente.

Antônio Franco revela que as ações começaram em outubro, durante evento em Minas Gerais, estado que receberá voo direto para Aracaju. “Nada melhor que a gente promover Aracaju nesse destino que vai ter voo para cá. Nós já temos, agora, em novembro, uma caravana organizada pelo governo do Estado e Sebrae, com apoio da Prefeitura de Aracaju com a ABIH, em Maceió-AL, Arapiraca-AL e Garanhuns-PE, que ocorrerá nesta segunda quinzena de novembro, e em dezembro vamos fazer ações nos estados de Goiás e Brasília”, adianta.

Já a partir de fevereiro, ressalta Antônio Franco, inicia-se a segunda fase do projeto, que vai até outubro do próximo ano. “Quinzenalmente vamos viajar para diversos estados, fazendo capacitações e parcerias com operadoras de turismo, fazendo um trabalho forte de mídias digitais. Lançamos, inclusive, o slogan ‘Viva Aracaju’, que cria um enredo para que as pessoas tenham interesse ou vontade de visitar Aracaju”, afirma.

Antônio Franco entende que o volume de investimento da Prefeitura de Aracaju no turismo local deve se reverter em fluxo de turistas, o que vai reaquecer a economia, não só a hotelaria, porque movimenta hotéis, bares e restaurantes, motoristas de aplicativos, comércio local, e uma série de setores que vamos movimentar”, diz.

+Aju

No final de 2020, a Prefeitura de Aracaju apresentou à população o +Aju Plano de Estímulo à Atividade Econômica e a Geração de Emprego e Renda, com o objetivo de auxiliar a retomada econômica das áreas mais afetadas pela pandemia do novo coronavírus. Entre os setores, estava o turismo, para o qual foram previstos R$8,1 milhões em investimentos. Deste montante, R$1,3 milhão foi destinado para a divulgação da capital sergipana como destino turístico. No ano passado, a administração municipal aportou R$310 mil, através de convênio com a ABIH/SE e, agora, amplia o investimento com o repasse de R$1 milhão.

Foto André Moreira